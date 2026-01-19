  1. Clienti privati
La doppia vita dei reali Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria

fon

19.1.2026

La principessa Kate riceve le campionesse del mondo del rugby a Windsor.
La principessa Kate riceve le campionesse del mondo del rugby a Windsor.
IMAGO/Spotlight Royal

Kate Middleton riceve le campionesse del mondo del rugby a Windsor, mentre William si sporca le mani in fattoria: due impegni diversi, stesso stile reale.

Nicolò Forni

19.01.2026, 09:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Kate Middleton ha accolto al castello di Windsor le Red Roses, la nazionale femminile inglese di rugby campione del mondo, celebrandole con un look simbolico e un incontro ufficiale.
  • La principessa ha raccontato il ruolo centrale del rugby anche nella sua famiglia e ha preso posizione contro gli stereotipi di genere nello sport.
  • Mentre Kate festeggiava le campionesse, il principe William era impegnato in una visita in fattoria, diventando «contadino per un giorno» nell'Herefordshire.
Mostra di più

Accoglienza in rosso al castello di Windsor per le Red Roses, la nazionale femminile inglese di rugby campione del mondo.

Kate Middleton ha celebrato la squadra con un look simbolico e studiato, scegliendo di rendere omaggio alle atlete anche attraverso l'abbigliamento.

Per l'occasione, come riportato dai media britannici e «Oggi», la principessa del Galles ha indossato un tailleur rosso acceso firmato Alexander McQueen, abbinato a scarpe Gianvito Rossi, due maison che fanno parte del suo guardaroba più ricorrente.

Si è trattato del suo primo impegno ufficiale in solitaria del 2026.

In qualità di patrona della Rugby Football Union, Kate ha voluto personalmente ospitare le campionesse a Windsor.

«Giocare coi bimbi è fantastico, ma ora non vorrei essere placcata da George...»

La principessa aveva già assistito alla finale mondiale a Brighton, vinta dall’Inghilterra contro l'Australia, e al termine del match aveva festeggiato con le giocatrici negli spogliatoi, indossando un cappello da cowboy, come ricordato dall'atleta Ellie Kildunne.

Proprio a Kildunne, Kate ha raccontato il ruolo centrale che il rugby ha anche nella vita familiare. Come spiegato dalla principessa, il principe George e il principe Louis, sette anni, praticano rugby a scuola, mentre la principessa Charlotte, 10 anni, si unisce a loro quando giocano a casa.

«Giocare con i bambini fino a una certa età è fantastico, ma ora onestamente non vorrei essere placcata da George», ha scherzato Kate, riferendosi al primogenito che si avvicina ai 13 anni e sta diventando sempre più robusto.

A tutto sport e William nei panni di un contadino

Nel corso dell'incontro, la principessa si è anche espressa contro gli stereotipi di genere nello sport.

«Il rugby è uno sport molto accessibile», ha detto, spiegando che Louis gioca a touch rugby e definendolo «un gran gioco». Kate ha aggiunto che Charlotte non pratica rugby a scuola, ma che «non bisognerebbe incasellare troppo presto maschi e femmine in sport specifici».

Sportiva appassionata e competitiva, come noto, Kate ha praticato diverse discipline - dal rugby all'hockey, dal tennis al nuoto fino allo sci - e ama confrontarsi sportivamente con il marito William, spesso con risultati a suo favore.

Un dettaglio che non è passato inosservato, considerando che il principe di Galles è patrono del rugby gallese, mentre il Galles occupa attualmente solo il dodicesimo posto nel ranking mondiale.

Le Red Roses hanno ringraziato Kate regalandole una maglia della nazionale firmata da tutte le giocatrici e posando con lei per una foto ufficiale in una delle sale del castello di Windsor.

L'incontro si inserisce in un inizio d'anno particolarmente intenso per la principessa, tornata a lavorare a tempo pieno. Anche il principe William è tornato agli impegni pubblici: di recente è stato «contadino per un giorno» durante una visita a una fattoria a conduzione familiare nell'Herefordshire.

La prossima settimana la coppia sarà nuovamente insieme per una visita ufficiale in Scozia, tra Stirling e Falkirk, dove Kate e William sono conosciuti come duchessa e duca di Rothesay.

Il principe William in fattoria.
Il principe William in fattoria.
IMAGO/Spotlight Royal

