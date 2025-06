L'attrice Kate Beckinsale (foto d'archivio). KEYSTONE

L'attrice inglese Kate Beckinsale ha intentato una causa per negligenza dopo essersi gravemente infortunata al ginocchio durante le riprese.

Covermedia Covermedia

Kate Beckinsale ha citato in giudizio i produttori del film d'azione «Canary Black», distribuito su Prime Video e diretto da Pierre Morel, per un grave infortunio subito sul set.

Secondo quanto riportato da «Entertainment Weekly», l'attrice britannica avrebbe girato una scena particolarmente rischiosa in condizioni che definisce «pericolose e non sicure», durante le riprese in Croazia nel dicembre 2022.

Nella scena incriminata, la Beckinsale veniva lanciata contro un muro da un altro attore. Un'azione che, a suo dire, doveva essere affidata a una stuntwoman e che, invece, è stata ripetuta per diversi ciak, con imbottiture minime e senza le dovute precauzioni.

«Ms. Beckinsale si è lamentata del fatto che la scena non sembrava sicura e che l'urto contro il muro era eccessivamente violento», si legge nella denuncia.

Una lesione al menisco sinistro e ore di lavoro eccessive

Il risultato: una lesione complessa al menisco sinistro, che ha costretto la star di «Underworld» a fermarsi per un periodo di recupero. Ma non è tutto.

Dopo il rientro sul set nel febbraio 2023, la produzione avrebbe ignorato le indicazioni mediche, chiedendole di tornare subito a girare nuove scene d'azione.

In più, la Beckinsale denuncia di essere stata costretta a lavorare fino a 15 ore al giorno, nonostante il contratto prevedesse un limite massimo di 12.

Accuse di negligenza e lesioni personali

I legali dell'attrice accusano Anton Entertainment e il produttore John Zois di negligenza, lesioni personali e stress emotivo intenzionale. Al momento, i rappresentanti legali della difesa non hanno rilasciato commenti.

Negli ultimi mesi, Beckinsale è tornata più volte a parlare apertamente delle sue fragilità fisiche. Nel maggio 2024 ha rivelato di aver trascorso sei settimane in ospedale per una lacerazione di Mallory-Weiss e una grave riacutizzazione della sindrome da attivazione mastocitaria, una patologia rara e debilitante.

A peggiorare il quadro, anche un dolore personale profondo: la scomparsa del patrigno Roy Battersby, che l'ha colpita duramente. Un periodo segnato da «stress, shock e lutto» che oggi si riflette anche in questa nuova battaglia legale.