Kate Cassidy

L'influencer si è tatuata due ali d'angelo sulle dita.

Covermedia Covermedia

Kate Cassidy mostra un tatuaggio dedicato al defunto fidanzato Liam Payne. L'ex One Direction, lo ricordiamo, è morto il 16 ottobre a seguito di una caduta dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires, all'età di appena 31 anni.

L'influencer è tornata su Instagram domenica per postare uno scatto che la raffigura mentre abbraccia Naia, il cane che condivideva con il cantante, lasciando intravedere l'indice e il medio della mano sinistra, sui quali sono incise delle ali d'angelo. La ragazza non ha rilasciato ulteriori commenti sul tattoo.

Kate si è allontanata dalla scena pubblica dopo la tragica morte di Liam, ma recentemente ha pubblicato un emozionate montaggio di foto e video dedicato al cantante.

La clip, per cui ha scelto il brano di Mazzy Star «Fade Into You», mostra la coppia giocare in una sala da bowling, mangiare della pizza, guardare una partita di calcio allo stadio e scendere con lo slittino da una collina innevata. «Ti amo», ha semplicemente commentato l'influencer.

A novembre, Kate ha partecipato al funerale di Liam in una chiesa ad Amersham, in Inghilterra, accompagnata dall'amico Damian Hurley.