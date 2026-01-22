  1. Clienti privati
Ecco il video! Kate contro William: la principessa vince la sfida sul ghiaccio

fon

22.1.2026

Kate Middleton supera il principe William in una sfida amichevole di curling in Scozia, sorprendendo tutti con una vittoria arrivata in gonna.

Nicolò Forni

22.01.2026, 07:45

22.01.2026, 07:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Kate e William si sono sfidati a curling alla National Curling Academy di Stirling durante la loro visita ufficiale in Scozia.
  • Dopo un buon avvio del principe, è stata la principessa del Galles a centrare il colpo decisivo e a dare la vittoria alla sua squadra.
  • Kate ha giocato in gonna, cambiando però le scarpe per affrontare il ghiaccio in modo più pratico.
Mostra di più

Il duello sportivo tra il principe e la principessa del Galles si è svolto il 20 gennaio alla National Curling Academy di Stirling, in Scozia, prima tappa della loro visita ufficiale nel Paese.

Il viaggio ha l'obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e il patrimonio culturale scozzese, elementi che continuano a unire le comunità.

Come riferito dallo «Scottish Sun», martedì William e Kate sono scesi uno alla volta sul ghiaccio per cimentarsi con il curling, provando a far scivolare le pesanti pietre durante una sessione di allenamento.

Il principe del Galles ha mostrato una certa sicurezza nel primo tentativo, commentando con ironia l'impegno dei compagni addetti allo sweeping, definiti «molto determinati».

Ma è stata la principessa a prendersi la scena. Quando è arrivato il suo turno, Kate ha centrato il colpo decisivo, permettendo alla sua squadra di conquistare la vittoria. Un successo arrivato con naturalezza, e con un outfit che non è passato inosservato.

Per l'occasione, stando a «People», la principessa del Galles indossava un dolcevita abbinato a una gonna. Attenta però alla praticità, Kate ha cambiato le calzature prima di entrare in pista: via gli stivaletti con tacco sfoggiati a inizio giornata, spazio a stivali bassi neri, decisamente più adatti al ghiaccio.

Una sfida giocata con il sorriso, che ha regalato un momento informale e complice alla prima apparizione ufficiale della coppia reale in Scozia.

