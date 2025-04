Il principe William e la principessa Kate KEYSTONE

A 14 anni dal loro matrimonio, Kate Middleton e il principe William tornano in Scozia per rivivere i momenti in cui è sbocciato il loro amore.

Dopo un periodo difficile dovuto ai problemi di salute della moglie dell'erede al trono britannico, la coppia reale ha deciso di festeggiare con un viaggio in Scozia, luogo in cui si sono conosciuti e innamorati durante gli anni universitari.

Seguendo l'esempio di re Carlo e della regina Camilla, che hanno celebrato il loro anniversario in Italia, Kate e William brinderanno alla loro unione durante una visita ufficiale.

Kate e William si sono incontrati per la prima volta nel 2001 all'Università di St Andrew's in Scozia.

Il matrimonio si è tenuto il 29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster a Londra, seguito da oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. Mostra di più

Il loro itinerario inizia a Tobermory, sull'Isola di Mull, dove visiteranno un centro comunitario e un mercato locale, assaggiando prodotti tipici e incontrando artigiani. La coppia visiterà anche una fattoria sostenibile e parteciperà alla raccolta delle verdure, immergendosi nelle tradizioni locali.

Il giorno successivo, i principi si uniranno ai Countryside Rangers del Mull and Iona Ranger Service per un'attività educativa nella foresta pluviale atlantica. Parteciperanno anche a un incontro con Ardura Acorns, un gruppo di apprendimento all'aperto per bambini, in linea con l'impegno di Kate per il supporto alle famiglie.

Il primo incontro nel 2001

Kate e William si sono incontrati per la prima volta nel 2001 all'Università di St Andrew's in Scozia. Pare che il quasi 43enne sia stato colpito dalla coetanea durante una sfilata di moda benefica.

Nel 2002, i due hanno iniziato a vivere insieme con altri amici e nel 2004 sono stati fotografati insieme per la prima volta. La loro prima apparizione pubblica come coppia è avvenuta nel 2006, mentre il fidanzamento ufficiale è stato annunciato nel 2010.

Il matrimonio si è tenuto il 29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster a Londra, seguito da oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. Alla cerimonia erano presenti 2mila invitati, mentre il pranzo di nozze offerto dalla regina Elisabetta ha ospitato 600 persone.

Un secondo ricevimento, organizzato dall'allora principe Carlo, ha visto la partecipazione di 300 invitati. L'evento ha avuto un costo stimato di 32,6 milioni di euro, di cui 20 milioni destinati alla sicurezza.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.