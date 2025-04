Kate e William celebrano il loro anniversario nel luogo dove tutto è iniziato, condividendo con i fan una romantica immagine dall'isola di Mull.

Kate e William stanno trascorrendo due giorni in Scozia per celebrare il loro 14esimo anniversario di matrimonio, nel luogo dove è nata la loro storia d'amore.

La coppia ha condiviso su Instagram una nuova foto dall’isola di Mull, accompagnata da un messaggio di gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

Da tempo legati alla Scozia, i reali hanno espresso più volte il loro affetto per il Paese, definendolo un luogo speciale per entrambi.

La principessa Kate e il principe William hanno condiviso su Instagram una splendida nuova foto dalla loro romantica fuga in Scozia.

Attualmente la coppia si trova in visita per due giorni nella Terra dei castelli, dove sta celebrando il 14esimo anniversario di matrimonio nel luogo in cui la loro relazione è iniziata, nei primi anni 2000.

I reali hanno pubblicato una bellissima nuova foto del loro viaggio, accompagnata dalla didascalia: «È meraviglioso essere tornati sull'isola di Mull. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto». La didascalia è seguita dalle loro iniziali, W e C, e da un’emoji a forma di cuore rosso.

Il nuovo post arriva solo un giorno dopo che la coppia aveva condiviso l'entusiasmo per l’imminente visita all'isola delle Ebridi Interne. Lunedì, Kate e William avevano infatti pubblicato su Instagram un video con una serie di clip «splendidi» della Scozia.

Il video era accompagnato dalla didascalia: «Non vediamo l'ora di arrivare domani a Mull per due giorni di celebrazioni e incontri con le comunità rurali dell'isola».

Poiché questo luogo occupa un posto speciale nei loro cuori, Kate e William hanno costruito nel tempo un forte legame con la Scozia. Fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che «è impossibile esagerare quanto amino questo Paese».

Il viaggio proseguirà nelle prossime ore con altri incontri ufficiali. Non è escluso che la coppia pubblichi nuovi contenuti a margine della visita.

