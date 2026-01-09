  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Kate festeggia i 44 anni con un nuovo episodio della serie dedicata alla natura

SDA

9.1.2026 - 16:34

La principessa Kate mercoledì in visita al Charing Cross Hospital di Londra. (foto d'archivio)
La principessa Kate mercoledì in visita al Charing Cross Hospital di Londra. (foto d'archivio)
Keystone

Continua l'uscita dal tunnel della malattia per Kate, che venerdì ha festeggiato i suoi 44 anni pubblicando l'ultimo dei suoi video profondamente personali dedicati alla natura.

Keystone-SDA

09.01.2026, 16:34

09.01.2026, 17:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • È stato pubblicato un nuovo video della serie «Madre Natura», in cui Kate, in remissione dal cancro da un anno, racconta come il contatto con la natura l’abbia aiutata durante il percorso di cura.
  • Nei filmati riflette sulle stagioni, sulla guarigione e sulla gratitudine, mentre riprende gradualmente gli impegni pubblici.
  • Mercoledì è apparsa a sorpresa con William al Charing Cross Hospital per incontrare medici e pazienti.
Mostra di più

«La natura mi ha aiutato a guarire», dice la voce della principessa in sottofondo, mentre scorrono immagini di lei che cammina di mattina tra i boschi del Berkshire e di colline imbiancate e corsi d'acqua gelati.

È passato un anno da quando la consorte dell'erede al trono William aveva annunciato di essere in remissione dal cancro dopo un lungo ciclo di chemioterapia seguito alla diagnosi di tumore arrivata per lei all'inizio del 2024. In questi dodici mesi ha scandito il passare delle stagioni con la sua serie di video intitolata «Madre Natura».

«Anche nella stagione più fredda e buia, l'inverno ha il potere di portarci quiete, pazienza e silenziosa riflessione», afferma la principessa.

E ancora: «Mi ritrovo a riflettere su quanto sia profondamente grata, perché i fiumi dentro di noi scorrono con facilità, le paure vengono lavate via, purificate».

Il tema della natura guaritrice era stato al centro anche degli altri filmati pubblicati dalla principessa, che sta portando avanti un'agenda di impegni selezionati, lasciandosi alle spalle l'incubo della malattia.

La visita in ospedale

Mercoledì Kate aveva fatto un'apparizione a sorpresa insieme a William al Charing Cross Hospital, nella zona ovest di Londra, per incontrare medici e pazienti.

«Entrambi abbiamo avuto esperienze diverse con gli ospedali: io lavorando con l'elisoccorso, Catherine con il suo recente percorso di salute», ha detto l'erede al trono nel corso della visita.

I più letti

In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché
Inferno di Crans-Montana, il gestore del bar «Le Constellation» è stato arrestato
Caos in amichevole: una lite tra compagni di squadra scuote il Lugano. La società prevede sanzioni
Il gestore del bar «Le Constellation» è stato arrestato. La cerimonia a Martigny si chiude con le rose bianche

Sulla Royal Family

Una svolta inaspettata?. Scorta armata e famiglia: ecco perché il 2026 può essere l'anno di Harry e Meghan

Una svolta inaspettata?Scorta armata e famiglia: ecco perché il 2026 può essere l'anno di Harry e Meghan

Regno Unito. Un 2026 reale all'insegna del centenario di Elisabetta II: ecco gli omaggi in programma

Regno UnitoUn 2026 reale all'insegna del centenario di Elisabetta II: ecco gli omaggi in programma

Royal Family. Arriva la polizia e l'ex principe Andrea perde anche un ultimo privilegio

Royal FamilyArriva la polizia e l'ex principe Andrea perde anche un ultimo privilegio

Pranzo di Natale solidale. William porta George tra i senzatetto: l'eredità di Lady Diana continua

Pranzo di Natale solidaleWilliam porta George tra i senzatetto: l'eredità di Lady Diana continua

Trasferimento al Forest Lodge. William e Kate fanno infuriare i nuovi vicini, ecco come mai

Trasferimento al Forest LodgeWilliam e Kate fanno infuriare i nuovi vicini, ecco come mai

Altre notizie

Ecco gli ospiti. Victoria Cabello rilancia le interviste con «Fuori di Cabello»

Ecco gli ospitiVictoria Cabello rilancia le interviste con «Fuori di Cabello»

Ecco di cosa parla. La coppia comica Nuzzo e Di Biase torna a teatro con «Totalmente incompatibili»

Ecco di cosa parlaLa coppia comica Nuzzo e Di Biase torna a teatro con «Totalmente incompatibili»

Musica. Taylor Swift in vetta all'«iHeartRadio Music Awards 2026», ecco chi c'è subito dietro

MusicaTaylor Swift in vetta all'«iHeartRadio Music Awards 2026», ecco chi c'è subito dietro