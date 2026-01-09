La principessa Kate mercoledì in visita al Charing Cross Hospital di Londra. (foto d'archivio) Keystone

Continua l'uscita dal tunnel della malattia per Kate, che venerdì ha festeggiato i suoi 44 anni pubblicando l'ultimo dei suoi video profondamente personali dedicati alla natura.

Nei filmati riflette sulle stagioni, sulla guarigione e sulla gratitudine, mentre riprende gradualmente gli impegni pubblici.

Mercoledì è apparsa a sorpresa con William al Charing Cross Hospital per incontrare medici e pazienti. Mostra di più

«La natura mi ha aiutato a guarire», dice la voce della principessa in sottofondo, mentre scorrono immagini di lei che cammina di mattina tra i boschi del Berkshire e di colline imbiancate e corsi d'acqua gelati.

È passato un anno da quando la consorte dell'erede al trono William aveva annunciato di essere in remissione dal cancro dopo un lungo ciclo di chemioterapia seguito alla diagnosi di tumore arrivata per lei all'inizio del 2024. In questi dodici mesi ha scandito il passare delle stagioni con la sua serie di video intitolata «Madre Natura».

«Anche nella stagione più fredda e buia, l'inverno ha il potere di portarci quiete, pazienza e silenziosa riflessione», afferma la principessa.

E ancora: «Mi ritrovo a riflettere su quanto sia profondamente grata, perché i fiumi dentro di noi scorrono con facilità, le paure vengono lavate via, purificate».

Il tema della natura guaritrice era stato al centro anche degli altri filmati pubblicati dalla principessa, che sta portando avanti un'agenda di impegni selezionati, lasciandosi alle spalle l'incubo della malattia.

La visita in ospedale

Mercoledì Kate aveva fatto un'apparizione a sorpresa insieme a William al Charing Cross Hospital, nella zona ovest di Londra, per incontrare medici e pazienti.

«Entrambi abbiamo avuto esperienze diverse con gli ospedali: io lavorando con l'elisoccorso, Catherine con il suo recente percorso di salute», ha detto l'erede al trono nel corso della visita.