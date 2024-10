Kate Hudson

Kate Hudson e Hugh Jackman interpreteranno una coppia sposata in un nuovo musical drammatico.

I due attori saranno i protagonisti di «Song Sung Blue», un film che racconta la storia di una coppia che forma una tribute band dedicata a Neil Diamond.

«Song Sung Blue» sarà diretto da Craig Brewer e si basa sull'omonimo documentario del 2008. Il documentario, emozionante e ispiratore, ha svelato la tragica e vera storia d'amore di Mike e Claire Sardina, una coppia di musicisti in difficoltà, le cui vite sono cambiate dopo aver iniziato a esibirsi come Lightning & Thunder.

Nel cast si aggiungono anche Jim Belushi, Fisher Stevens, Michael Imperioli, Ella Anderson e Mustafa Shakir. Le riprese del film sono iniziate questa settimana, con John Davis e John Fox della Davis Entertainment come produttori, affiancati dal regista e sceneggiatore Brewer.

«Song Sung Blue» è una delle canzoni più celebri di Neil Diamond.

Sia Jackman che la Hudson non sono nuovi nel mostrare il loro talento vocale. Jackman vanta una lunga carriera nel teatro musicale, con ruoli in produzioni di Broadway come «The Music Man», «Carousel» e «The Boy from Oz».

Ha anche recitato in musical cinematografici di successo come «The Greatest Showman» e «Les Misérables». Di recente, la star australiana ha annunciato che il prossimo anno terrà una residenza di 12 concerti al Radio City Music Hall di New York.

La Hudson, che è diventata famosa con il film «Almost Famous», una commedia drammatica incentrata sulla musica, ha firmato un contratto con Virgin Records all'inizio di quest'anno e si prepara a lanciare il suo album di debutto, «Glorious».

