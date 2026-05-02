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Sul set di «Running Point» La finta rissa finisce con un colpo nelle parti basse, Kate Hudson racconta: «Il mio ginocchio ha steso Scott MacArthur»

Covermedia

2.5.2026 - 13:00

Scott Macarthur con Kate Hudson e Justin Theroux.
Scott Macarthur con Kate Hudson e Justin Theroux.
Covermedia

L'attrice racconta al «The Jennifer Hudson Show» l'incidente sul set della serie «Running Point».

Covermedia

02.05.2026, 13:00

02.05.2026, 13:44

Kate Hudson colpisce accidentalmente Scott MacArthur durante una scena e interrompe le riprese.

La sequenza doveva essere una rissa comica tra fratelli, ma sul set di «Running Point» il corpo a corpo in piscina prende una direzione imprevista.

Ospite del «The Jennifer Hudson Show», l'attrice premio Oscar ricorda il momento in cui Isla Gordon tenta di spingere sott'acqua Ness, interpretato dall'attore statunitense.

Il movimento, però, sfugge al controllo. «Stavamo cercando di alzare le mani. E invece delle mani, in qualche modo il mio ginocchio ha trovato la strada verso i testicoli di Scotty», racconta, descrivendo un impatto improvviso e particolarmente doloroso.

«Sono tornato indietro nel tempo»

Il collega risponde con ironia, trasformando l'incidente in una gag.

«Mi ha colpito così forte che sono tornato indietro nel tempo», scherza, spiegando di aver pensato, prima della scena, se fosse il caso di concordare una coreografia più precisa.

Poi la battuta finale: «Ma è Kate Hudson. Non metti in discussione il suo processo, segui il flusso», aggiunge, mantenendo il tono leggero.

Nessuna conseguenza sul set, dove il clima resta disteso. «È stato terribile... ma siamo sopravvissuti», conclude.

La seconda stagione di «Running Point», con Brenda Song e Justin Theroux nel cast, è disponibile su Netflix.

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