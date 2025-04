Dopo le critiche di un anno fa per la foto ritoccata, la principessa Kate sceglie il silenzio

Kate Middleton. Keystone

Per la Festa della Mamma, che nel Regno Unito si festeggia il 30 marzo, Kate Middleton ha scelto di celebrare la natura come rifugio e fonte di guarigione, rompendo con la tradizione e condividendo solo le sue mani appoggiate su un tronco d’albero.

Nicolò Forni

Un anno fa, la foto di famiglia condivisa dalla principessa Kate per la Festa della Mamma nel Regno Unito (il 30 marzo ndr.) ha suscitato polemiche quando si è scoperto che l'immagine era stata ritoccata.

All'epoca, il pubblico non era a conoscenza della sua battaglia contro il cancro, il che spiegava la sua assenza dalla scena pubblica.

Quest'anno Kate ha deciso di rompere con la tradizione e ha scelto un modo completamente diverso per celebrare la giornata. Invece di una foto con i suoi figli, ha condiviso un video che celebra la «festa di Madre Natura», mostrando solo le sue mani su un tronco d'albero.

Nel messaggio, ha sottolineato l'importanza del legame con la natura come fonte di rifugio e guarigione. Il tono del suo messaggio ricorda quello del video in cui, in settembre, ha annunciato la fine della sua chemioterapia.

Anche a febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, ha parlato del potere curativo della natura, condividendo un momento di tranquillità con il marito, il principe William, a Windsor.

Durante l'estate, la 43enne ha riconosciuto che il contatto con la natura l'ha aiutata a superare la malattia. Ha dichiarato: «So che la natura ha il potere di contribuire al nostro sviluppo e al nostro benessere, arrecandoci gioia e aiutandoci a mantenerci fisicamente, mentalmente e spiritualmente sani».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.