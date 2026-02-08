La principessa del Galles ha visitato il Galles per sostenere l'artigianato locale, facendo tappa in uno storico lanificio e in una piccola fabbrica di jeans artigianali, una scelta che secondo i media britannici non sarebbe casuale.
Secondo «Oggi», la prima visita è stata a Melin Tregwynt, lanificio attivo dal 1841 sulla costa del Pembrokeshire e oggi punto di riferimento per i tessuti gallesi tradizionali.
Per l'occasione, la 44enne ha indossato un cappotto rosso realizzato con la lana della manifattura, abbinato a un dolcevita e a pantaloni verde scuro firmati Victoria Beckham.
Accolta dalla direttrice Louise Clarke, la principessa ha seguito da vicino le fasi di lavorazione e incontrato giovani tessitori, confermando un interesse per i tessuti che affonda anche nelle sue radici familiari.
La tappa nel denim che fa discutere
Il viaggio è poi proseguito a Cardigan, nella fabbrica Hiut Denim, nota a livello internazionale da quando Meghan Markle aveva indossato un suo modello durante una visita ufficiale nel 2018, dando origine al cosiddetto «Meghan effect».
Stando alla stampa inglese, fra cui «The Royal Observer», la scelta della tappa è stata letta anche come un possibile segnale distensivo nei confronti della cognata.
Durante la visita, Kate si è messa alla macchina da cucire, aiutando a completare un paio di jeans destinati al principe William.
«Gli piaceranno moltissimo», ha commentato. Un'operaria, Phoebe Phillips, ha raccontato ai giornalisti che la principessa «aveva un ottimo controllo della macchina», nonostante i tacchi alti.
La visita si inserisce in un più ampio impegno della principessa a favore dell'artigianato britannico: Cardigan, infatti, era un centro chiave della produzione di jeans negli anni Sessanta, prima della delocalizzazione.
Oggi, realtà come Hiut Denim stanno cercando di riportare quella tradizione in patria.
La storia di Kate Middleton, la principessa di Galles
Ecco in video il ritratto di Kate Middleton, moglie del principe William, erede al trono. È considerata una delle personalità più amate della monarchia, apprezzata per il suo equilibrio e il suo stile e il suo impegno.