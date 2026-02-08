Kate Middleton al lavoro su dei Jeans per il marito. Imago

Kate Middleton ha visitato il Galles tra lanifici storici e una celebre fabbrica di jeans artigianali, in una missione solitaria che secondo i media britannici non sarebbe priva di significato.

Hai fretta? blue News riassume per te Kate Middleton ha fatto tappa in un lanificio gallese attivo dal 1841, indossando un cappotto realizzato con lana locale per sostenere l'artigianato britannico.

La principessa ha poi visitato la Hiut Denim di Cardigan, resa famosa dal «Meghan effect» dopo che Meghan Markle aveva indossato un suo modello nel 2018.

Secondo la stampa inglese, la scelta dell'azienda potrebbe essere letta come un gesto simbolico, mentre Kate si è messa alla macchina da cucire per completare un paio di jeans destinati a William. Mostra di più

Nuova uscita in solitaria per Kate Middleton.

La principessa del Galles ha visitato il Galles per sostenere l'artigianato locale, facendo tappa in uno storico lanificio e in una piccola fabbrica di jeans artigianali, una scelta che secondo i media britannici non sarebbe casuale.

Secondo «Oggi», la prima visita è stata a Melin Tregwynt, lanificio attivo dal 1841 sulla costa del Pembrokeshire e oggi punto di riferimento per i tessuti gallesi tradizionali.

Per l'occasione, la 44enne ha indossato un cappotto rosso realizzato con la lana della manifattura, abbinato a un dolcevita e a pantaloni verde scuro firmati Victoria Beckham.

Accolta dalla direttrice Louise Clarke, la principessa ha seguito da vicino le fasi di lavorazione e incontrato giovani tessitori, confermando un interesse per i tessuti che affonda anche nelle sue radici familiari.

La tappa nel denim che fa discutere

Il viaggio è poi proseguito a Cardigan, nella fabbrica Hiut Denim, nota a livello internazionale da quando Meghan Markle aveva indossato un suo modello durante una visita ufficiale nel 2018, dando origine al cosiddetto «Meghan effect».

Stando alla stampa inglese, fra cui «The Royal Observer», la scelta della tappa è stata letta anche come un possibile segnale distensivo nei confronti della cognata.

Durante la visita, Kate si è messa alla macchina da cucire, aiutando a completare un paio di jeans destinati al principe William.

«Gli piaceranno moltissimo», ha commentato. Un'operaria, Phoebe Phillips, ha raccontato ai giornalisti che la principessa «aveva un ottimo controllo della macchina», nonostante i tacchi alti.

La visita si inserisce in un più ampio impegno della principessa a favore dell'artigianato britannico: Cardigan, infatti, era un centro chiave della produzione di jeans negli anni Sessanta, prima della delocalizzazione.

Oggi, realtà come Hiut Denim stanno cercando di riportare quella tradizione in patria.