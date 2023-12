Il principe William diede a Kate un «orribile» regalo di Natale

Kate Middleton.

Quando non erano ancora sposati il Principe ha omaggiato la sua fidanzata con un dono piuttosto bizzarro.

Ospite del podcast Radio Five Live sulla BBC, il figlio di Re Carlo III si è scusato per quel regalo imbarazzante che non è proprio piaciuto a Kate Middleton.

Agli inizi della loro lunga storia d’amore, il Principe William non sapeva proprio cosa regalare a Kate, conosciuta sui banchi di scuola.

L’erede al trono comprò alla sua futura moglie un binocolo. Neanche lui sa dire oggi il motivo di questo gesto. Lo fece incartare accuratamente e glielo consegnò fiducioso.

Kate rimase delusa

Ma quando lo scartò, Kate non riuscì (giustamente) a nascondere la delusione. William se ne accorse e cercò di convincerla che si trattava di qualcosa di gran pregio e che ne aveva assolutamente bisogno.

«Ero tipo 'sì, ma questi è davvero fantastico, guarda quanto lontano puoi vedere'», ha raccontato William, che non era abituato a fare dei regali che avessero un senso perché cresciuto in una famiglia in cui nessuno ha bisogno di nulla.

Covermedia