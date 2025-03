La coppia reale a una partita del torneo Sei Nazioni. Imago

Durante una partita del torneo di rugby Sei Nazioni, Kate Middleton e il principe William si sono trovati su fronti opposti, sostenendo rispettivamente l'Inghilterra e il Galles. La principessa ha celebrato la vittoria della sua squadra, mentre William ha dovuto accettare la sconfitta.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Kate Middleton e il principe William hanno assistito a un match del Sei Nazioni tra Galles e Inghilterra, sostenendo squadre avversarie in base ai loro ruoli di patroni delle rispettive federazioni di rugby.

La partita, vinta dall'Inghilterra, ha visto la coppia reale visitare gli spogliatoi dopo il match, mentre Kate ha dovuto rinunciare alla festa di compleanno della nipotina Grace per essere presente all'evento.

la principessa del Galles, sempre più attiva in pubblico dopo la malattia dello scorso anno, ha partecipato anche alle celebrazioni del St. Patrick’s Day a Londra, mostrando un rinnovato entusiasmo per i suoi impegni ufficiali. Mostra di più

Sabato scorso, Cardiff è stata teatro di un acceso incontro di rugby tra Galles e Inghilterra, parte del torneo delle Sei Nazioni. Questo evento ha visto la partecipazione di Kate Middleton e del principe William, che si sono trovati a sostenere squadre avversarie.

William, padrino della Welsh rugby union, e Kate, madrina dell’England’s rugby football union, hanno rappresentato le rispettive squadre con entusiasmo. Entrambi sono appassionati di rugby, una passione condivisa anche dai loro figli George e Louis.

Per l'occasione, Kate ha scelto un cappotto navy di Alexander McQueen, abbinato a un dolcevita nero e nuovi orecchini di perle. William, invece, ha indossato una sciarpa rossa, in omaggio ai colori del Galles.

La partita si è conclusa con la vittoria dell'Inghilterra, lasciando William e i tifosi gallesi delusi. Dopo il match, la coppia ha visitato gli spogliatoi per incontrare i giocatori e ha avuto modo di parlare con alcuni atleti infortunati, assistiti dalla Welsh rugby charitable trust.

Kate è tornata a pieno regime

La partecipazione di Kate al match ha comportato un'assenza significativa al compleanno della nipotina Grace, figlia di Pippa Middleton. La principessa non ha potuto partecipare alla festa organizzata per il quarto compleanno della bambina.

Kate continua a essere molto attiva negli eventi pubblici, come dimostra la sua partecipazione al St. Patrick Day a Londra lunedì. Secondo Jennie Bond, ex corrispondente reale della «BBC», Kate sembra aver ritrovato la sua energia e appare sempre più spesso in pubblico, mostrando un rinnovato entusiasmo per i suoi impegni ufficiali.

La sua presenza costante agli eventi è un segnale del suo ritorno a pieno ritmo sulla scena pubblica.

