Kate in visita al Museo di storia naturale Instagram

Dallo scorso inverno la principessa del Galles sta combattendo contro un tumore.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate ha rilasciato una nuova dichiarazione ufficiale da quando sta seguendo il trattamento contro il cancro.

Ha elogiato il «potere della natura» sostenendo il «benessere» dopo una visita al Museo di Storia Naturale e ai suoi nuovi giardini.

Il museo di Londra ha inaugurato una galleria all'aperto a visita gratuita e un laboratorio vivente per sostenere il recupero della natura di fronte al cambiamento climatico. Mostra di più

La principessa Kate ha rilasciato una nuova dichiarazione ufficiale da quando sta seguendo il trattamento contro il cancro: ha elogiato il «potere della natura» sostenendo il «benessere» dopo una visita al Museo di Storia Naturale e ai suoi nuovi giardini.

«Sono estremamente favorevole all'impegno del Museo di creare uno spazio speciale che incoraggi le persone di tutte le età a riconnettersi con la natura e a imparare di più su come possiamo proteggere il nostro mondo naturale», ha scritto Kate su Instagram.

«Conosco il potere della natura di sostenere il nostro sviluppo e il nostro benessere, sia portandoci gioia che aiutandoci a mantenerci fisicamente, mentalmente e spiritualmente sani. Spero che questi giardini siano fonte di ispirazione e trasformazione per le migliaia di persone che li visitano».

Il museo di Londra ha inaugurato una galleria all'aperto a visita gratuita e un laboratorio vivente per sostenere il recupero della natura di fronte al cambiamento climatico.

La storia postata da Kate su Instagram IG

Solo due uscite pubbliche da gennaio

Kate Middleton sta continuando la chemioterapia preventiva per un cancro. Da gennaio ha presenziato solo a due eventi pubblici: la parata Trooping of the Colour di giugno e la finale maschile di Wimbledon, dove si è presentata con la figlia Charlotte e la sorella Pippa.

Il mese scorso ha rilasciato una dichiarazione in cui ha aggiornato tutti sui suoi progressi: «Come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. Sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l'incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi questo tempo tanto necessario per guarire».

Covermedia