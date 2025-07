Kate Middleton

La principessa di Galles si apre sulla malattia: «La fase successiva è davvero difficile».

Covermedia Covermedia

Kate Middleton ha condiviso una riflessione sincera sul difficile percorso di recupero dopo il trattamento contro il cancro.

Mercoledì la principessa è tornata ufficialmente ai suoi impegni pubblici con una visita all'Ospedale di Colchester, nell'Essex, dove ha avuto l'opportunità di esplorare un giardino dedicato al benessere, creato come spazio di recupero per pazienti, personale NHS e visitatori.

Durante l'incontro, la reale ha parlato apertamente delle sfide della chemioterapia e della lotta per ritrovare un equilibrio dopo il trattamento.

«Metti su una sorta di faccia coraggiosa, stoicismo durante il trattamento», ha spiegato. «Il trattamento finisce e allora pensi: "Posso andare avanti, tornare alla normalità", ma in realtà, la fase successiva è davvero difficile».

«Non sei più sotto la cura del team clinico, ma non riesci a funzionare normalmente a casa come facevi prima», ha continuato la 43enne. «Avere qualcuno che ti supporti e ti guidi in questa fase successiva al trattamento è, a mio avviso, davvero prezioso».

Kate aveva rivelato pubblicamente la sua diagnosi di cancro a marzo 2024, annunciando che avrebbe seguito un ciclo di chemioterapia.

Successivamente ha trascorso il resto dell'anno lontano dai riflettori. Nel settembre dello stesso anno, la principessa ha confermato di aver completato il trattamento e, quattro mesi dopo, a gennaio, ha annunciato di essere in remissione.

Durante la sua visita all'ospedale la reale, sposata con il principe William, ha piantato le Catherine's Roses, una varietà di rose a lei dedicata dalla Royal Horticultural Society, simbolo di speranza e resilienza di fronte alle difficoltà.