Kate Middleton balla. Imago

A Leicester la principessa Kate ha sorpreso tutti ballando a piedi nudi una danza Bollywood durante un incontro con la comunità indiana, mentre nello stesso giorno il principe William era impegnato in Cornovaglia tra panzerotti tipici e incontri con rifugiati ucraini.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante una visita a Leicester, la principessa Kate Middleton ha incontrato la comunità indiana locale e ha provato una danza Bollywood insieme ad alcune ballerine.

L'evento si è svolto durante le celebrazioni di Holi, con una calorosa accoglienza dei cittadini nel quartiere Golden Mile.

Nello stesso giorno il principe William era in Cornovaglia, dove ha visitato un’azienda che produce i tradizionali pasty e ha incontrato anche un rifugiato ucraino. Mostra di più

Kate Middleton ha attirato l'attenzione durante una visita ufficiale a Leicester, dove la scorsa settimana ha incontrato la comunità indiana locale partecipando a un momento culturale legato alla danza Bollywood.

L'episodio, raccontato da diversi media britannici, arriva mentre la famiglia reale continua a muoversi tra impegni pubblici e polemiche legate al caso su Jeffrey Epstein.

Accoglienza calorosa a Leicester

La principessa del Galles è arrivata nel quartiere Golden Mile, cuore della comunità indiana della città, dove centinaia di persone si sono radunate per salutarla.

Come riferiscono i media britannici, la visita ha attirato molta attenzione: automobilisti che suonavano il clacson, commercianti usciti dai negozi e cittadini accorsi per vedere la principessa.

Come riferito da «Oggi», per l'occasione la principessa indossava un cappotto bianco su misura firmato Chris Kerr sopra un abito Ralph Lauren.

Durante l'accoglienza le è stata consegnata anche una ghirlanda decorativa di rose e perle, preparata in occasione di Holi, la festa indù dei colori che celebra l'arrivo della primavera e l'amore.

Kate prova una danza Bollywood

Nel community center della città la principessa è stata accolta da un gruppo di ballerine guidate dal coreografo Aakash Odedra. L'artista l'ha invitata a partecipare a una breve dimostrazione di danza Bollywood insieme alle performer.

Kate ha accettato la proposta e, a piedi nudi, ha provato a seguire la coreografia insieme alle danzatrici, tra sorrisi e un po' di imbarazzo.

«Siete davvero in grande forma, questa danza è molto energica», ha commentato la principessa, come riportato dai media britannici. «I miei figli la adorerebbero, soprattutto Louis».

L'incontro con il coreografo Odedra

Aakash Odedra ha fondato la Aakash Odedra Company a Leicester nel 2011.

Come riporta, tra gli altri, «People», la compagnia ha recentemente collaborato con l'organizzazione Move Against Cancer, offrendo corsi di movimento ispirati alla danza Bollywood per persone in fase di recupero dopo un tumore.

Proprio per questo progetto la principessa - che ha annunciato lo scorso anno di essere in remissione dopo una diagnosi di cancro - ha voluto incontrare personalmente il coreografo.

William tra i panzerotti della Cornovaglia

Nello stesso giorno anche il principe William era impegnato in un evento pubblico, questa volta in Cornovaglia.

L'erede al trono ha visitato la Gear Farm Pasty Company, vicino a Helston, azienda specializzata nella produzione dei tradizionali cornish pasty, tipici fagottini ripieni della regione.

Durante la visita l'erede al trono ha provato a cimentarsi con l'impasto, ma con risultati non proprio impeccabili. «Decisamente questo non è il mio lavoro migliore», ha scherzato, come riportato dalla stampa britannica.

Una delle dipendenti ha poi preparato per lui un pasty decorato con la lettera «W».

L'incontro con un rifugiato ucraino

Nel corso della visita William, come reso noto fra gli altri da «Express», ha incontrato anche Vasyl Lohvinova, un agricoltore ucraino rifugiato nel Regno Unito che coltiva ortaggi utilizzati proprio per i pasty prodotti dall'azienda.

Il figlio di re Carlo si è rivolto a lui e alla sua famiglia con parole di solidarietà: «Pensiamo a voi tutti in questo momento. Speriamo e preghiamo che la guerra finisca presto».