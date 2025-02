Kate Middleton torna, piano piano, alla vita pubblica. Imago

Dopo una pausa ai Caraibi, Kate e William tornano in Galles per nuovi impegni ufficiali. La principessa Kate adotta un approccio più sobrio nel suo ritorno alla vita pubblica, in contrasto con Meghan.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te William e Kate Middleton riprendono gli impegni pubblici dopo una pausa a Mustique, con una visita in Galles il 26 febbraio e la partecipazione di Kate alle celebrazioni dell'80esimo anniversario del Giorno della Vittoria in Europa l'8 giugno.

La principessa sta ridefinendo la sua immagine, puntando sul lavoro benefico e adottando una comunicazione più personale, anche attraverso ritratti pubblicati con i figli.

La coppia ha suscitato critiche per l'assenza ai BAFTA 2025 e le frequenti vacanze, mentre nel frattempo Meghan Markle è impegnata in nuovi progetti imprenditoriali e una collaborazione con Netflix. Mostra di più

William e Kate Middleton, dopo una pausa sulla lussuosa isola di Mustique, hanno annunciato i loro prossimi impegni ufficiali.

La coppia reale visiterà Pontypridd, nel Galles del Sud, il 26 febbraio, alla vigilia del giorno di San Davide. Questa visita offre loro l'opportunità di incontrare la comunità locale, colpita dalle tempeste Bert e Darragh nel dicembre 2024.

Il tour inizierà al Pontypridd Market, dove i principi incontreranno i commercianti locali e potrebbero cimentarsi nella preparazione delle torte gallesi, un'attività che Catherine apprezza particolarmente.

Successivamente, visiteranno il Meadow Street Community Garden and Woodland, un giardino comunitario restaurato dopo un'alluvione. Questo spazio è particolarmente rilevante per la comunità di Pontypridd, e Kate ha spesso parlato dell'importanza della natura come fonte di forza.

Ecco i prossimi eventi pubblici per la principessa

Il ritorno della principessa del Galles agli impegni pubblici sarà graduale ma significativo.

Parteciperà alle celebrazioni dell'80esimo anniversario del Giorno della Vittoria in Europa - il giorno in cui gli alleati accettarono formalmente la resa incondizionata delle forze armate della Germania nazista - all'Abbazia di Westminster l'8 giugno.

Dopo mesi di assenza per le cure contro il cancro, Kate sta riprendendo il suo ruolo con apparizioni misurate ma sempre più frequenti, sottolineando il suo impegno verso cause importanti e beneficenza.

La nuova immagine

Kate sta ridefinendo la sua immagine pubblica, concentrandosi sul lavoro benefico e distanziandosi dall'attenzione sul suo guardaroba.

Il cambiamento è stato notato da molti osservatori e fan, e si riflette anche nella comunicazione della coppia. Recentemente ha pubblicato ritratti realizzati dai loro figli e da Kate stessa, evidenziando il legame tra arte e sviluppo infantile.

Stando a «Vanityfair», dopo la malattia della 43enne, la coppia ha adottato una comunicazione più moderna e personale. Le loro recenti dichiarazioni pubbliche mostrano un lato più umano e intimo, in linea con il desiderio di avvicinarsi di più alla gente.

La nuova strategia potrebbe essere una risposta alle difficoltà affrontate nell'ultimo anno, tra problemi di salute e la necessità di rafforzare il legame con i sudditi.

Non solo consensi

Non tutti hanno accolto con entusiasmo questo nuovo corso. L'assenza dei principi alla cerimonia dei BAFTA 2025 ha suscitato critiche, poiché la coppia ha preferito un viaggio in famiglia a Mustique.

Kate aveva espresso il desiderio di sole durante le cure, sottolineando l'importanza della luce solare per il suo benessere.

Durante le vacanze scolastiche di metà semestre, William e Kate sono volati a Mustique, una meta amata per la sua privacy e bellezza naturale. La coppia ha affittato una villa lussuosa, godendo di un periodo di relax lontano da occhi indiscreti.

Questa è stata la seconda vacanza dei principi in due mesi, dopo un soggiorno sulla neve a Courchevel.

Le speculazioni sulla salute di Kate continuano, con alcuni esperti che suggeriscono che potrebbe evitare tour all'estero per evitare stress. Tuttavia, queste dichiarazioni non sono state confermate.

La cognata Meghan si dà da fare

Nel frattempo, Meghan Markle dalla California sembra più attiva che mai, con nuovi progetti e collaborazioni.

La moglie di Harry ha annunciato il nuovo nome della sua attività commerciale e una collaborazione con Netflix. La sua linea di prodotti sarà venduta attraverso un nuovo sito, AsEver.com.

Questo 2025 si preannuncia ricco di novità e spunti per l'analisi.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.