Kate Middleton. Covermedia

La principessa del Galles torna agli impegni internazionali con un viaggio a Reggio Emilia: al centro il suo progetto sull'infanzia.

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Kate, principessa del Galles, è pronta a tornare agli impegni internazionali con la prima visita ufficiale all'estero dopo le cure contro il cancro.

La prossima settimana sarà in Italia per un viaggio di due giorni a Reggio Emilia, nel nord del Paese.

A darne notizia è Kensington Palace, precisando che la moglie dell'erede al trono, il principe William, porterà avanti il suo lavoro dedicato allo sviluppo della prima infanzia, tema centrale della sua attività pubblica.

Il viaggio sarà incentrato sull'approccio educativo nato a Reggio Emilia, che mette al centro relazioni, ambiente e comunità nello sviluppo dei bambini e ha influenzato scuole in tutto il mondo.

«La principessa attende con grande interesse la visita in Italia la prossima settimana e di vedere da vicino come l'approccio Reggio Emilia crei ambienti in cui natura e relazioni umane affettuose sostengono lo sviluppo dei bambini», ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace.

Nel 2024 la principessa ha affrontato una chemioterapia per una forma non specificata di cancro, riducendo gli impegni ufficiali e tornando gradualmente alle apparizioni pubbliche senza partecipare ai recenti viaggi all'estero del principe William.

La coppia ha tre figli: George, 12 anni, Charlotte, 11, e Louis, otto.