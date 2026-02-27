  1. Clienti privati
Con un abito di cristalli Kate Moss chiude la sfilata di Gucci a Milano

SDA

27.2.2026 - 16:06

Kate Moss alla sfilata di Gucci.
Kate Moss alla sfilata di Gucci.
Keystone

Kate Moss in abito di cristalli con schiena scoperta tanto da lasciare in vista un G-string con logo gioiello, un omaggio a Tom Ford, ha chiuso a sorpresa la prima sfilata di Demna alla guida creativa di Gucci.

Keystone-SDA

27.02.2026, 16:06

27.02.2026, 16:14

Per l'occasione al Palazzo delle Scintille di Milano, trasformato in un'immaginaria galleria d'arte con tanto di statue antiche, sono arrivati ospiti come l'ex direttore creativo Alessandro Michele, seduto a fianco di Donatella Versace, e la star Demi Moore.

