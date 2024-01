Naomi Campbell

Le due top model sono amiche da oltre 30 anni e la «Venere Nera» ripercorre su Instagram le tante avventure vissute insieme su e giù dalle passerelle.

Naomi Campbell tributa l’amica Kate Moss nel giorno del suo 50esimo compleanno.

Nel suo lungo messaggio di auguri su Instagram, la Venere Nera ha ripercorso i tanti anni trascorsi in passerella con l’iconica top model, definendola «la famiglia che mi sono scelta».

«Felice 50esimo compleanno! Sono lieta di darti il benvenuto nei favolosi 50!», ha scritto Naomi in un post corredato da una serie di foto di repertorio con Kate. «Sei la famiglia che mi sono scelta e faccio tesoro dei nostri decenni di sorellanza».

«Abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili che ricordo e custodisco gelosamente», ha aggiunto: «Sia che si trattasse di uno shooting a Parigi, all’Avana Cuba o in Sudafrica in visita da Nelson Mandela, o di un viaggio sull'autobus scoperto come parte del Giubileo di Platino della defunta Regina, continuiamo a regnare, rappresentando Londra Sud nel mondo!».

«Goditi questo giorno speciale! E possa Dio concederti tonnellate di benedizioni».

Naomi e Kate si sono conosciute durante uno shooting fotografico a Los Angeles nel 1992 e da allora sono amiche inseparabili.

Le due indossatrici facevano parte dell’iconico gruppo di supermodelle degli anni ’90, composto anche da Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Christy Turlington.

Covermedia