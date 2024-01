Kate non ha più visto i figli dopo l'operazione, ecco perché

La famiglia dell'erede al trono britannico: Kate, Charlotte, George, William e Louis. Imago/Cover-Images

La principessa Catherine è in ospedale da più di una settimana dopo l'intervento all'addome e in questo periodo non ha visto i suoi tre figli. William le fa infatti visita regolarmente, ma senza la prole. I media britannici sono preoccupati.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Catherine deve trascorrere un totale di due settimane nella «London Clinic».

Kate è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale, il che la costringe a stare ferma fino a Pasqua dopo la degenza in ospedale.

Non ha più visto i suoi figli da quando è stata operata: ecco perché i media britannici sono preoccupati per la futura regina. Mostra di più

È passata più di una settimana dall'operazione programmata all'addome della principessa Catherine. Kate si trova nella «London Clinic», struttura che ha introdotto severe misure di sicurezza a causa della sua permanenza. Sono stati fatti anche altri aggiustamenti per garantire che la futura regina sia il più possibile a suo agio.

Da notare che la 42enne non ha più visto i figli dopo l'operazione. Il marito, il principe William (42 anni) le fa regolarmente visita, ma senza George (10), Charlotte (8) e Louis (5).

Le regole di visita vietano l'accesso ai bambini

Ma Kate parla con la sua prole almeno al telefono. L'esperta reale Emily Nash ha dichiarato a «Hello Magazine»: «La principessa del Galles ama parlare con i suoi figli tramite FaceTime quando ha appuntamenti all'estero, quindi sono sicura che anche adesso è in contatto con loro e non vede l'ora di rivederli quando starà abbastanza bene».

Diversi organi di stampa ipotizzano il motivo per cui non le è permesso o non può vedere i suoi figli di persona. Per esempio, le regole di visita dell'ospedale affermano che «per la sicurezza dei pazienti, non è permesso portare con sé bambini e neonati». Sono inoltre ammessi solo due visitatori contemporaneamente, il che esclude William con i suoi tre figli.

Finora non si è parlato di un accordo speciale per la paziente reale.

I media britannici ipotizzano un ricovero in ospedale

In vista dell'operazione, William e Kate hanno cancellato tutti gli impegni fino a Pasqua. Anche in questo caso, alcuni media britannici esprimono preoccupazione: un ricovero di due settimane e poi un periodo di assenza prolungato per Kate? Finora è stata confermata solo una cosa: la principessa non ha il cancro.

Le speculazioni si concentrano quindi anche sul tipo di intervento che la 42enne ha subito. Si parla spesso di isterectomia, ossia l'asportazione totale o parziale dell'utero, in quanto tre figli in cinque anni non sono così facili da gestire.

Altre cause sospette sono una gravidanza ectopica o, più in generale, un semplice intervento su un organo della regione addominale.

Come annunciato dal palazzo al momento del ricovero di Kate, le informazioni mediche rimarranno private, almeno fino a quando la principessa del Galles non si sarà ripresa.