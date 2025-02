Kate si dedica ai bambini in carcere, Meghan brinda in Canada

Kate Middleton visita un carcere. Imago

Kate Middleton prosegue i suoi impegni ufficiali con una visita al carcere di Styal, mentre Meghan Markle si trova in Canada con Harry per gli Invictus Games, ignorando le critiche di Donald Trump.

Kate Middleton continua il suo ritorno alla routine con un'agenda fitta di impegni. Senza il principe William al suo fianco, ha visitato da sola il carcere femminile di Styal, nel Cheshire, una struttura che ospita in particolare donne incinte o madri con bambini piccoli.

Come fanno sapere i media britannici, al suo arrivo è stata accolta con applausi e urla di benvenuto. Durante la visita, ha incontrato quattro detenute che avevano appena partorito e ha parlato con alcune ex carcerate che hanno partecipato ai corsi per neo genitori promossi dall'associazione benefica «Action for Children», di cui è madrina.

Questa visita, tenuta volutamente a basso profilo, rientra nell'impegno della principessa del Galles per il suo progetto sui primi anni dell'infanzia, portato avanti con la «Royal Foundation Centre for Early Childhood».

Intanto, Kensington Palace ha dovuto chiarire una recente controversia legata ai look della principessa: dopo la decisione di non fornire più dettagli sui suoi abiti e la frase attribuita a Kate - «Voglio che ci si concentri su quello che faccio, non su quello che indosso» - l'ufficio stampa ha precisato che quelle parole appartenevano in realtà a un portavoce dei principi. Un altro inciampo per il team di comunicazione reale.

Meghan Markle e Harry agli Invictus Games. Imago

Meghan Markle in Canada

Nel frattempo, Meghan Markle si trova in Canada con il principe Harry per un'altra giornata degli Invictus Games. La coppia è stata avvistata a Whistler, una località sciistica, dove ha assistito a un concerto dell'amico Michael Bublé, evento inaugurale di tre giorni di celebrazioni per i giochi.

Stando a «Oggi», per l'occasione, Meghan ha sfoggiato un lungo piumino bianco di Mackage, guanti Moncler, un berretto di lana e stivali da neve. La coppia ha trascorso la serata sorseggiando birra all'Araxi Oyster Bar prima di cenare con Bublé e sua moglie, Luisana.

Dopo l'evento, Meghan è rientrata a Montecito per stare con i figli Archie e Lilibet, mentre Harry è rimasto in Canada per gli altri impegni legati agli Invictus Games.

Nel frattempo, le critiche di Donald Trump - che l'ha definita «orribile» - non sembrano aver turbato Meghan, che si è mostrata amorevole e affettuosa nei confronti del marito, forse anche in modo eccessivo. Sarà abbastanza per far cambiare idea ai suoi detrattori?