La famiglia reale britannica onora le vittime della guerra con una cerimonia a Londra. All'evento non ha potuto partecipare la regina Camilla, ancora a riposo per l'infezione polmonare, ma era invece presente la principessa Kate, che ha così fatto la sua prima apparizione pubblica dopo il trattamento contro il cancro.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te I reali britannici e i principali esponenti politici commemorano le vittime della guerra con una cerimonia di deposizione di corone al Cenotafio di Londra, domenica, accompagnata da un minuto di silenzio.

Re Carlo III e il principe William partecipano alla cerimonia, mentre la regina Camilla ha dovuto rinunciare a causa di un'infezione respiratoria.

Presente anche la principessa Kate, che ha così fatto la sua prima apparizione pubblica dopo il trattamento per il cancro. Mostra di più

Questa domenica, come da tradizione, i reali britannici e i leader del Governo e dell'opposizione commemorano le vittime delle due guerre mondiali e di altri conflitti.

Gli eventi si tengono sempre la domenica più vicina all'11 novembre, anniversario dell'armistizio della Prima Guerra Mondiale. È parte integrante del calendario reale.

Re Carlo III, il principe William e la principessa Kate dovrebbero prendere parte alla tradizionale cerimonia di deposizione delle corone al Cenotafio centrale di Londra.

La famiglia reale britannica ha già partecipato sabato sera a una cerimonia commemorativa alla Royal Albert Hall di Londra.

Per la moglie dell'erede al trono britannico si tratta della prima apparizione in pubblico da quando ha terminato la chemioterapia, a settembre. Carlo, invece, nonostante il trattamento oncologico ancora in corso, ha già ripreso da mesi a partecipare a importanti appuntamenti.

Ieri sera la sua nuora 42enne ha attirato l'attenzione di tutti con il suo elegante tailleur nero e il suo aspetto radioso.

Dal canto suo, invece, William è apparso con un po' di barbetta. Il nuovo look del prossimo Re di Gran Bretagna è forse dovuto al «Movember», ossia il movimento nato qualche anno fa che prevede che gli uomini non si tagliano baffi e barba nel mese di novembre per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta al cancro alla prostata.

La regina Camilla, invece, ha dovuto annullare la sua partecipazione a causa di un'infezione respiratoria.

Tuttavia, il Palazzo ha fatto sapere che non c'è motivo di preoccuparsi. La decisione di restare a casa è dovuta al fatto che la sovrana intende riprendersi completamente ed evitare di contagiare altri.

