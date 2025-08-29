  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Kate Winslet debutta alla regia con «Goodbye June», scritto dal figlio Joe

Covermedia

29.8.2025 - 09:30

Kate Winslet
Kate Winslet

L'attrice premio Oscar porta sul grande schermo la sceneggiatura natalizia firmata dal figlio Joe Anders: «A 50 anni, dirigere il mio primo film è un dono».

Covermedia

29.08.2025, 09:30

29.08.2025, 09:37

Kate Winslet debutta dietro la macchina da presa con «Goodbye June», un film di Natale che arriverà nelle sale a dicembre.

La particolarità? La sceneggiatura è stata scritta dal figlio, Joe Anders. «Dirigere il mio primo film a 50 anni, da donna, è una sensazione bellissima. Mi fa stare bene, davvero bene», racconta a Deadline l'attrice che ha fatto sognare il mondo con «Titanic» e che ha regalato interpretazioni indimenticabili in «Revolutionary Road», «Ammonite» e «Mildred Pierce».

L'idea che un altro regista potesse girare la storia nata dalla penna del figlio, confessa, le sembrava «come ricevere una pugnalata allo stomaco».

Il progetto è nato anni fa, quando Anders aveva appena 19 anni e frequentava un corso di sceneggiatura. Winslet era già coinvolta come produttrice e interprete, ma solo nel pieno dello sviluppo è arrivata la decisione di affidarle anche la regia.

La star, che ha lavorato con giganti del cinema come James Cameron («Titanic», «Avatar»), Sam Mendes – suo ex marito e padre di Joe – («Revolutionary Road»), Francis Lee («Ammonite») e Todd Haynes («Mildred Pierce»), si sente pronta alla sfida: «Ho passato abbastanza tempo sui set per capire cosa funziona e cosa no. Ho un istinto con gli attori, e credo che sia proprio questa la mia forza».

I più letti

Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Colpo di scena: George Clooney non sarà a Venezia, fermato da un malore
Il sorteggio di Champions League non dà favori al PSG: ecco tutti i match

Altre notizie

Immagini inedite e confessioni. Jannik Sinner si racconta nel cortometraggio «Il ritorno»

Immagini inedite e confessioniJannik Sinner si racconta nel cortometraggio «Il ritorno»

Bellezza. Ecco l'esclusivo trattamento per cui Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico

BellezzaEcco l'esclusivo trattamento per cui Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico

Dal palco alla campagna. Nek confessa: «Alla Ferrari preferisco il trattore»

Dal palco alla campagnaNek confessa: «Alla Ferrari preferisco il trattore»