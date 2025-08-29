Kate Winslet

L'attrice premio Oscar porta sul grande schermo la sceneggiatura natalizia firmata dal figlio Joe Anders: «A 50 anni, dirigere il mio primo film è un dono».

Covermedia Covermedia

Kate Winslet debutta dietro la macchina da presa con «Goodbye June», un film di Natale che arriverà nelle sale a dicembre.

La particolarità? La sceneggiatura è stata scritta dal figlio, Joe Anders. «Dirigere il mio primo film a 50 anni, da donna, è una sensazione bellissima. Mi fa stare bene, davvero bene», racconta a Deadline l'attrice che ha fatto sognare il mondo con «Titanic» e che ha regalato interpretazioni indimenticabili in «Revolutionary Road», «Ammonite» e «Mildred Pierce».

L'idea che un altro regista potesse girare la storia nata dalla penna del figlio, confessa, le sembrava «come ricevere una pugnalata allo stomaco».

Il progetto è nato anni fa, quando Anders aveva appena 19 anni e frequentava un corso di sceneggiatura. Winslet era già coinvolta come produttrice e interprete, ma solo nel pieno dello sviluppo è arrivata la decisione di affidarle anche la regia.

La star, che ha lavorato con giganti del cinema come James Cameron («Titanic», «Avatar»), Sam Mendes – suo ex marito e padre di Joe – («Revolutionary Road»), Francis Lee («Ammonite») e Todd Haynes («Mildred Pierce»), si sente pronta alla sfida: «Ho passato abbastanza tempo sui set per capire cosa funziona e cosa no. Ho un istinto con gli attori, e credo che sia proprio questa la mia forza».