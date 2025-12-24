Kate Winslet Covermedia

L'attrice racconta le ferite degli esordi e rivendica oggi un cinema più onesto sul corpo.

Kate Winslet torna a parlare di body-shaming e lo fa con la lucidità di chi ha attraversato il successo senza dimenticare le ferite iniziali.

In una recente intervista, la 50enne ha raccontato di essere stata giudicata e umiliata per il suo aspetto fisico quando era ancora giovanissima, tra scuola e primi passi nel mondo della recitazione.

L'attrice premio Oscar ricorda prese in giro, soprannomi offensivi e persino episodi di bullismo fisico durante l'adolescenza. Ma a lasciare il segno, spiega, furono soprattutto le parole degli adulti. Un insegnante di recitazione le suggerì di ridimensionare le ambizioni e di puntare a ruoli marginali, definendola adatta solo a interpretare la «ragazza grassa». Commenti che contribuirono a un rapporto problematico con il corpo e con il cibo: a diciannove anni arrivò a seguire diete estreme pur di sentirsi accettata.

«È inquietante quello che alcune persone si sentono autorizzate a dire ai bambini», ha dichiarato l'attrice ai microfoni di «Desert Island Discs» di BBC Radio 4, sottolineando come quelle esperienze l'abbiano costretta a sviluppare una forte corazza emotiva. Anche dopo l'esplosione planetaria di «Titanic», le pressioni sull'immagine non sono scomparse, ma la Winslet ha scelto di non piegarsi a standard irrealistici.

Oggi, Kate è una delle voci più critiche verso l'ossessione contemporanea per la perfezione fisica. Ha più volte rifiutato ritocchi digitali e filtri, difendendo il diritto di mostrarsi sullo schermo in modo autentico e di invecchiare senza vergogna. Un messaggio che considera fondamentale, soprattutto per le giovani attrici che si affacciano ora all'industria.