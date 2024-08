Kate Winslet

È successo sul set del nuovo film «Lee», in cui l'attrice britannica interpreta la corrispondente di guerra Lee Miller.

Kate Winslet si è rifiutata di coprire i «rotolini della pancia» durante le riprese del nuovo film «Lee».

In una nuova intervista per il numero di settembre di Harper's Bazaar, l'attrice Premio Oscar ha rivelato che un membro della troupe della pellicola, in cui interpreta l'inviata di guerra Lee Miller, le ha consigliato di coprire le sue rotondità durante le riprese di una scena su una spiaggia.

«C'è una parte in cui Lee è seduta su una spiaggia in bikini... E una persona della troupe è venuta tra un ciak e un altro dicendomi: «Potresti sederti più dritta», ha ricordato. «E io ho risposto: "Per non far vedere i miei rotolini della pancia? Neanche per sogno! È stata una scelta deliberata!"».

«Mi sento più a mio agio con me stessa ogni anno che passa»

Kate ha aggiunto di non volere apparire perfetta sullo schermo. «Al contrario. Ne vado orgogliosa perché è la mia vita sul mio volto, e questo è importante. Non mi verrebbe mai in mente di coprirlo», ha continuato la 48enne, che ha escluso categoricamente il ricorso alla chirurgia estetica.

«Penso che le persone sappiano che è meglio non dire: «Dovresti fare qualcosa per quelle rughe». Mi sento più a mio agio con me stessa ogni anno che passa. Mi consente di lasciare che le opinioni degli altri evaporino».

«Sprechiamo così tanto tempo a deprimerci»

Kate ha molto sofferto per le critiche sul suo aspetto fisico, soprattutto in giovane età. «Sento un senso di sollievo enorme sapendo che le donne oggi rifiutano di essere giudicate per l'aspetto fisico.».

«Perché non conosco una sola mia coetanea che sia cresciuta vedendo la propria madre guardarsi allo specchio e dire: «Sto bene così». Mia madre non lo ha mai fatto. Diceva sempre. «Oh Dio, non credo di poter indossare questo, sembro hippy, il mio sedere sembra grande?». Sprechiamo così tanto tempo a deprimerci e io non lo farò mai più».

Diretto da Ellen Kuras, «Lee» uscirà nel Regno Unito il 13 settembre.

Covermedia