Katia Buchicchio è Miss Italia 2025 (in foto con Patrizia Mirigliani, patron del concorso). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Katia Buchicchio ha fatto la storia diventando la prima vincitrice lucana di Miss Italia. È stata la sua autenticità e naturalezza a conquistare la giuria. Infatti la reginetta ha sfilato la passerella del concorso sfoggiando un sorriso smagliante... con l'apparecchio ai denti: «Sto benissimo con il mio corpo e non me ne vergogno».

Katia Buchicchio, una giovane di 18 anni proveniente da Anzi, in provincia di Potenza (Basilicata), ha segnato un momento storico vincendo il titolo di Miss Italia 2025.

Come scrive «LacityMag», è la prima volta in 86 anni che una concorrente lucana ottiene questo riconoscimento. La cerimonia di incoronazione si è svolta al PalaSavelli di Porto San Giorgio, con Francesca Pascale come presentatrice.

Dopo la proclamazione, Katia ha espresso la sua incredulità e gioia: «Sono piena di agitazione e di adrenalina. La sensazione è indescrivibile, mi sembra un sogno».

Nonostante la sua determinazione, ha ammesso di avere anche delle incertezze: «Mi sono guardata allo specchio e ho realizzato. Sono una persona molto decisa, ma le incertezze ci sono anche per me».

«Sto benissimo con il mio corpo e non me ne vergogno»

La giuria ha apprezzato la combinazione di bellezza, autenticità e personalità di Katia. «Se sono arrivata qui è perché sono rimasta me stessa. Sul palco ballavo, ridevo, non pensavo a niente. Volevo mostrare la vera Katia, solare e intraprendente», ha dichiarato.

Ha anche condiviso la sua sorpresa nel raggiungere le fasi finali del concorso: «Alle prefinali mi sono guardata attorno e c’erano tante ragazze talentuose. Non mi aspettavo di entrare nelle prime otto, né poi nelle prime tre. Lì ho capito che tutto era possibile».

Un aspetto distintivo della sua vittoria è stato il fatto che Katia è la prima Miss Italia a portare l'apparecchio ai denti. «Non mi disturba affatto – spiega – anzi, sono felice del mio sorriso, mi rende unica. E so di avere un fisico diverso dalle altre Miss, più pieno. Ma sto benissimo con il mio corpo e non me ne vergogno».

Una bellezza autentica: «Lei rappresenta la normalità»

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha elogiato Katia per rappresentare la normalità: «Katia rappresenta la normalità. Il fatto che sia formosa, con un seno abbondante, richiama un’immagine storica di donna morbida e accogliente.»

«In un momento segnato da conflitti e tensioni, forse la giuria ha voluto premiare anche questo: una femminilità rassicurante, che ricorda le Miss del dopoguerra».

Con il suo sorriso «imperfetto» e la sua naturalezza, la nuova reginetta ha dimostrato che oggi la bellezza non è fatta solo di misure standard o corpi scolpiti, ma anche di autenticità e fierezza di sé.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.