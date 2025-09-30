  1. Clienti privati
Una ferita profonda Katia Ricciarelli accusa: «Baudo mi ha nascosto la verità sul figlio Alex»

Covermedia

30.9.2025 - 13:00

Katia Ricciarelli
Katia Ricciarelli
Covermedia

La soprano a Verissimo: «Una ferita profonda». Poi l'affondo: «A Magalli gli darei una sberla».

Covermedia

30.09.2025, 13:00

30.09.2025, 13:02

Katia Ricciarelli rompe il silenzio e punta il dito contro l'ex marito Pippo Baudo.

«Doveva dirmelo prima che mi facesse dire sì al matrimonio», ha raccontato a «Verissimo», commentando la scoperta dell'esistenza del figlio Alex e definendo il fatto «una ferita profonda» – per lei come donna e come moglie.

La cantante lirica ha spiegato di essersi sentita tradita quando, indagando, sono emersi appartamenti intestati a una collaboratrice e retroscena che le erano stati nascosti: «Se me lo avesse detto lo avrei perdonato», ha aggiunto, sottolineando che quelle omissioni hanno pesato sul rapporto.

Nella stessa intervista la Ricciarelli ha rivolto parole dure a Giancarlo Magalli, autore di recenti commenti sulla vicenda: «Se mi chiama, non rispondo. Non sono violenta ma una sberla gliela darei». Una frase che ha acceso la polemica sui social, con molti utenti divisi tra solidarietà alla soprano e difesa del conduttore.

Magalli non si è fatto attendere e ha replicato attraverso la stampa: «Ho solo riferito quanto mi disse Baudo, non ho inventato nulla». Ha poi aggiunto che secondo il racconto del presentatore la Ricciarelli si sarebbe recata in ospedale tre giorni dopo un'operazione, e ha concluso: «A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite».

