Katia Ricciarelli stronca Il Volo: «Una parodia». E non risparmia neanche Annalisa ed Elodie

Katia Ricciarelli

La cantante si scaglia anche contro Annalisa ed Elodie: «Non le distinguo».

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Katia Ricciarelli spara a zero su Il Volo.

La soprano ha definito il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble una «parodia».

Katia non ha risparmiato neanche Annalisa ed Elodie: «Non le ascolto, non ho il tempo. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle».

E in merito al suo ex marito Pippo Baudo e sulla fine del loro matrimonio. «Tra due persone che hanno una carriera importante e così diversa ci sono delle problematiche... manca il dialogo, ci si vede poco e ci si allontana inevitabilmente». Mostra di più

Katia Ricciarelli spara a zero su Il Volo. La soprano ha definito il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble una «parodia», riferendosi al loro successo nella lirica. «Per favore non me ne faccia parlare, una parodia», ha risposto la cantante durante un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera».

Katia non ha risparmiato neanche Annalisa ed Elodie, tra le massime esponenti del pop femminile italiano.

«Non le ascolto, non ho il tempo. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle. Adoro Zucchero, Renato Zero, le voci scure che mi arrivano al cuore. Come Cocciante e Loredana Bertè, Iva Zanicchi, Gianna Nannini», ha chiosato.

Ecco cosa dice sul suo ex marito Pippo Baudo

Inevitabile la domanda sul suo ex Pippo Baudo e sulla fine del loro chiacchierato matrimonio. «Tra due persone che hanno una carriera importante e così diversa ci sono delle problematiche... manca il dialogo, ci si vede poco e ci si allontana inevitabilmente», ha spiegato, aggiungendo di non sentire più l'ex marito, ma di essere pronta ad aiutarlo in caso di difficoltà.

«Non ci sentiamo mai, ma gli auguro tanto bene. Se sapessi che ha bisogno di me, ci sono», ha concluso.

