Katie Holmes Con Joshua Jackson

Reunion per Joey e Pacey di «Dawson's Creek», di nuovo insieme a 22 anni dalla fine della mitica serie.

Katie Holmes e Joshua Jackson reciteranno di nuovo insieme. Il volto della dolce Joey Potter è regista, sceneggiatrice e interprete della nuova trilogia di film dal titolo «Happy Hours», le cui riprese sono iniziate a New York.

Al suo fianco c'è Joshua Jackson, suo interesse romantico per sei stagioni di «Dawson's Creek» nei panni di Pacey Witter.

Nelle prime immagini diffuse, la sintonia tra i due è ancora evidente, tanto che la Holmes è stata immortalata con un grosso sorriso sul volto. I due erano vestiti in modo casual: Katie indossava una camicia di flanella larga e pantaloni neri, mentre Jackson sfoggiava una giacca cargo verde, jeans e una borsa a tracolla.

La saga di film di «Happy Hours»

La saga di film di «Happy Hours» ha per protagonisti un uomo e una donna che si ritrovano da adulti dopo essere stati legati da un grande amore in gioventù. Uniti da speranze, perdite e gioia, i due affrontano insieme i cambiamenti nella loro relazione tra le sfide della carriera, le responsabilità familiari, e la ricerca dell'amore nonostante gli inevitabili ostacoli a cui vita li mette davanti.

Nel cast figurano anche Mary-Louise Parker, Constance Wu e Joe Tippett.

Non è ancora chiaro dove vedremo questa trilogia, se al cinema o su una piattaforma streaming, così come non trapelano al momento dettagli sulla data di uscita.