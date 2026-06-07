Katie Holmes

I due ex attori di «Dawson's Creek» hanno presentato la nuova commedia romantica al Tribeca Festival.

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Reunion tra Katie Holmes e Joshua Jackson per la première di «Happy Hours», nuovo film presentato in anteprima al Tribeca Festival. Gli ex attori di «Dawson's Creek» hanno sfilato sul red carpet sabato sera, prima della proiezione al BMCC Theater di New York.

Oltre a essere protagonista della commedia romantica accanto a Joshua, Katie ha scritto e diretto il lungometraggio.

La coppia è stata raggiunta sul red carpet dagli altri membri del cast, composto da Constance Wu, Jack Martin, Johnna Dias-Watson, Eden Espinosa, Donald Webber Jr, Chloe Kerwin e John McGinty.

Il film

Nel film, Katie interpreta Liz, una fotografa divorziata, che si ritrova puntualmente circondata da coppie felici. Un giorno, passando davanti a una libreria, vede un cartello che pubblicizza un incontro con lo scrittore di viaggi Andrew McCloud, suo ex fidanzato del liceo, interpretato da Jackson.

I due ex amanti ricominciano da dove avevano interrotto, la passione si riaccende e il rapporto sembra andare a gonfie vele. Mentre il sogno di una vita con Andrew diventa realtà, Liz deve decidere se è pronta a lasciarsi andare di nuovo all'amore.

Prima delle première, Katie ha riflettuto sulla reunion con Joshua, a oltre vent'anni dalla fine di «Dawson's Creek». «Non lavoravamo insieme da 25 anni, ma non siamo cambiati molto», ha confidato a Variety.