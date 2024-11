Katy Perry

La popstar partirà per un tour mondiale nel 2025, con tappe in Regno Unito, Messico e Australia, portando con sé la figlia Daisy.

Covermedia

Katy Perry è pronta a conquistare il mondo con il suo nuovo tour. L'hitmaker di «I Kissed A Girl» darà il via al suo «Lifetimes Tour» in Messico nell'aprile 2025, per poi approdare in Australia e, a ottobre, nel Regno Unito.

La Perry si esibirà a Londra, Glasgow, Manchester, Sheffield e Birmingham a partire dal 7 ottobre 2025.

L'artista non nasconde l'entusiasmo di portare con sé la figlia Daisy, di quattro anni, in questa avventura, come riportato dal quotidiano The Sun.

«Sono davvero entusiasta che Daisy possa unirsi a me in questo tour mondiale. Non vedo l'ora di farle conoscere molti luoghi del mondo e vivremo insieme un'avventura divertente. So che i nostri giorni liberi saranno all'insegna del divertimento e delle avventure all'aria aperta. Nel Regno Unito amiamo i parchi. Passiamo già molto tempo a Londra durante l'estate e ci piace molto. Quando siamo lì, ci sentiamo molto bene. È così inclusivo e costruito per le famiglie».

La cantante ha anche ricordato con affetto il suo primo concerto in un piccolo pub di Londra, agli albori della sua carriera, alla fine degli anni 2000.

«Ricordo il mio primo concerto al Water Rats. È stato fantastico. Ricordo di essere entrata e di aver incontrato i miei primi fan, che sono ancora in giro e vengono ancora agli spettacoli. Li vedo ora e siamo cresciuti insieme. E sono ancora là fuori a fare il tifo per me. È così bello. È una vera e propria relazione d'amore reciproca. Ho chiamato questo tour «Lifetimes Tour» perché sento di essere cresciuta con i miei fan».

