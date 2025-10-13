  1. Clienti privati
Paparazzati insieme Ecco il bacio tra Katy Perry e Justin Trudeau che conferma la loro storia d'amore

13.10.2025 - 09:30

Katy Perry
Katy Perry

La popstar e l'ex premier canadese paparazzati insieme su uno yacht al largo di Santa Barbara: le immagini parlano chiaro.

13.10.2025, 09:53

Dopo settimane di voci e supposizioni, arrivano le immagini: Katy Perry e Justin Trudeau stanno insieme.

La popstar americana e l'ex primo ministro canadese sono stati fotografati mentre si scambiavano baci e abbracci a bordo della Caravelle, lo yacht di 24 metri di proprietà della cantante, al largo di Santa Barbara, in California. La notizia è stata rivelata dal «Mail on Sunday».

L'artista di «I Kissed a Girl» è stata immortalata mentre baciava e stringeva la nuova fiamma sul ponte superiore, sotto lo sguardo incuriosito dei turisti di una barca per l'avvistamento delle balene, che non hanno perso l'occasione per scattare qualche foto.

Visti insieme già a luglio

Le prime indiscrezioni su una possibile storia tra i due risalgono a luglio, quando erano stati visti cenare insieme al ristorante Le Violon di Montréal, in un'atmosfera intima e complice.

Al momento, né Perry né Trudeau hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro relazione.

La cantante si sta concedendo una breve pausa dal suo Lifetimes World Tour, in attesa di riprendere le date in autunno.

Gli scatti arrivano circa tre mesi dopo la conferma della separazione da Orlando Bloom, l'attore britannico con cui ha una figlia di cinque anni.

Trudeau, che è stato primo ministro del Canada per un decennio prima di lasciare l'incarico all'inizio di quest'anno, porta sull'avambraccio sinistro un caratteristico tatuaggio raffigurante un corvo Haida, in omaggio a una popolazione indigena canadese.

L'ex premier si è separato dalla moglie Sophie Grégoire nell'agosto 2023, dopo diciotto anni di matrimonio. La coppia ha tre figli: due maschi di 18 e 11 anni e una figlia di 16.

