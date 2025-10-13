Paparazzati insiemeEcco il bacio tra Katy Perry e Justin Trudeau che conferma la loro storia d'amore
13.10.2025 - 09:30
La popstar e l'ex premier canadese paparazzati insieme su uno yacht al largo di Santa Barbara: le immagini parlano chiaro.
Dopo settimane di voci e supposizioni, arrivano le immagini: Katy Perry e Justin Trudeau stanno insieme.
La popstar americana e l'ex primo ministro canadese sono stati fotografati mentre si scambiavano baci e abbracci a bordo della Caravelle, lo yacht di 24 metri di proprietà della cantante, al largo di Santa Barbara, in California. La notizia è stata rivelata dal «Mail on Sunday».
L'artista di «I Kissed a Girl» è stata immortalata mentre baciava e stringeva la nuova fiamma sul ponte superiore, sotto lo sguardo incuriosito dei turisti di una barca per l'avvistamento delle balene, che non hanno perso l'occasione per scattare qualche foto.
Katy Perry and Justin Trudeau were spotted together last month on KP's US$4 million yacht in Santa Barbara. pic.twitter.com/903DzXNaEj
Trudeau, che è stato primo ministro del Canada per un decennio prima di lasciare l'incarico all'inizio di quest'anno, porta sull'avambraccio sinistro un caratteristico tatuaggio raffigurante un corvo Haida, in omaggio a una popolazione indigena canadese.
L'ex premier si è separato dalla moglie Sophie Grégoire nell'agosto 2023, dopo diciotto anni di matrimonio. La coppia ha tre figli: due maschi di 18 e 11 anni e una figlia di 16.