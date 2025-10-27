Katy Perry e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau Andy Kropa/Frank Gunn/Canadian Press/AP/dpa (Archivbild)

La popstar Katy Perry ha compiuto 41 anni nel fine settimana. Un video mostrerebbe che ha trascorso una bella serata a Parigi con l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau.

Hai fretta? blue News riassume per te La popstar Katy Perry (41 anni) e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau (53 anni) hanno reso pubblica la loro relazione, in occasione di un'apparizione congiunta al cabaret Crazy Horse di Parigi, per il compleanno di lei.

Tenendosi per mano e di buon umore, i due sono apparsi davanti a fan acclamanti, mentre Trudeau brillava con cura e moderazione.

È la sorpresa dell'anno sulla scena sociale internazionale: la popstar Katy Perry (41 anni) e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau (53 anni) hanno rivelato il loro segreto d'amore - e nel modo più glamour possibile: tenendosi per mano e sorridendo, i due hanno lasciato il famoso cabaret Crazy Horse di Parigi sabato sera.

La notizia è stata riportata da "Gala" . Anche il portale statunitense delle celebrità "TMZ" si basa su un video girato all'esterno del teatro.

Circondata da fan esultanti e da telecamere lampeggianti, la folla ha cantato «Happy Birthday» alla festeggiata. La popstar ha festeggiato il suo 41° compleanno con un vero e proprio botto, al fianco di un uomo con il quale in precedenza, si era parlato solo di una storia d'amore a porte chiuse.

Parigi, la città dell'amore e delle rivelazioni

Ovviamente non è stata una coincidenza che la 41enne abbia celebrato proprio nella capitale francese. L'artista si era già esibita ad Hannover e Berlino nell'ambito del suo tour mondiale, prima di prendersi un po' di tempo prima del concerto parigino del 4 novembre, che prevedeva un programma serale all'insegna dell'amore.

Insieme a Trudeau, che si è presentato con un completo nero e una T-shirt, ha visitato il famoso Crazy Horse, che attira i visitatori con uno «spettacolo sfacciato e colorato», proprio nello stile dell'eccentrica regina del pop.

Katy Perry ha indossato un maxi abito aderente con spalline che ha fatto brillare le telecamere dei paparazzi.

Trudeau mostra tenerezza con stile

Non si è trattato solo di un'apparizione alla moda, ma anche di una piccola lezione di affetto galante. Trudeau, che dalla separazione dall'ex moglie Sophie Grégoire, avvenuta nel 2023, è stato ripetutamente oggetto di voci d'amore, si è mostrato premuroso e attento: con un elegante scambio di mani, ha condotto lei alla limousine, ponendole la mano protettiva sulla schiena e bloccando nel frattempo i fotografi curiosi.

Se la nuova relazione sia una fuga romantica o l'inizio di una relazione seria rimane ufficialmente aperto.

Ma il linguaggio del corpo dei due lascia pochi dubbi: due persone che a prima vista sembrano provenire da mondi diversi, ma che evidentemente vanno molto d'accordo.

Katy Perry è attualmente in tournée in Europa

I due non hanno ancora confermato la relazione. Tuttavia, i media ci speculano da tempo: recentemente sono state pubblicate delle foto in cui i due si baciavano intimamente su uno yacht al largo della costa californiana.

Ricordiamo che la cantante pop e l'attore britannico Orlando Bloom si sono lasciati dopo circa nove anni. L'ex primo ministro e la moglie Sophie Grégoire hanno annunciato la loro separazione nel 2023, dopo circa 18 anni di matrimonio.

Diventata famosa con la hit «I Kissed a Girl», la statunitense è attualmente in giro con il suo «The Lifetimes Tour». Il primo concerto in Germania si è tenuto ad Hannover il 17 ottobre. Venerdì scorso (24 ottobre), il calendario del tour prevedeva un'esibizione a Parigi. Un altro concerto in Germania si terrà il 31 ottobre a Monaco.

Il «The Lifetimes Tour» accompagna il settimo album in studio della nativa di Santa Barbara, «143», pubblicato nel settembre 2024.