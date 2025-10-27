  1. Clienti privati
Prima apparizione Katy Perry e Justin Trudeau, è ufficiale: l'amore va in scena a Parigi

Covermedia

27.10.2025 - 11:00

Katy Perry
Katy Perry
Covermedia

La popstar e l'ex primo ministro canadese si mostrano per la prima volta insieme in pubblico: tra sguardi complici, mani intrecciate e un compleanno al Crazy Horse, l'amore è ufficiale.

Covermedia

27.10.2025, 11:00

27.10.2025, 11:08

Katy Perry e Justin Trudeau non si nascondono più: la cantante di «Firework» e l'ex primo ministro del Canada hanno fatto la loro prima apparizione pubblica come coppia, sabato sera a Parigi.

Secondo TMZ, i due hanno assistito insieme a uno spettacolo del celebre cabaret Crazy Horse Paris, per celebrare il compleanno della popstar. Uscendo dal locale, mano nella mano, un fan ha regalato a Katy una rosa augurandole buon compleanno, mentre lei – in un lungo abito di raso rosso – sorrideva accanto a Trudeau, elegante in completo nero.

Le voci su una loro relazione erano iniziate a circolare a luglio, un mese dopo la fine della storia tra Perry e Orlando Bloom, durata nove anni. Poco dopo, la cantante e Trudeau erano stati avvistati durante una cena intima al ristorante Le Violon di Montréal, tappa canadese del tour Lifetimes.

All'inizio di ottobre, nuove immagini li avevano mostrati insieme a bordo dello yacht di Katy Perry al largo di Santa Barbara, in California. Nelle foto, i due si scambiavano baci e tenerezze, mentre Trudeau la stringeva tra le braccia.

