La cantante Katy Perry e l'ex premier canadese Justin Trudeau hanno ufficializzato la loro relazione con un post su Instagram, dopo un viaggio di lavoro, ma anche romantico, in Giappone.

L'ex premier canadese ha accompagnato la cantante in una tappa del suo tour.

La nuova coppia ha anche incontrato l'ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e sua moglie Yuko. Mostra di più

Katy Perry e Justin Trudeau hanno confermato la loro relazione con un post su Instagram, dopo un viaggio in Giappone.

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», l'ex primo ministro canadese ha accompagnato la popstar durante una tappa del suo tour e per una vacanza romantica. I due sono stati visti insieme per le strade di Tokyo e hanno incontrato l'ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e sua moglie Yuko.

In un post l'ex premier nipponico ha ringraziato la nuova coppia: «L’ex primo ministro canadese Justin Trudeau ha visitato il Giappone con la sua compagna e si è unito a me e a mia moglie per pranzo».

Trudeau ha commentato: «Katy e io siamo stati molto felici di avere l’opportunità di sederci con te e Yuko. Grazie, Fumio, per la tua amicizia e il tuo continuo impegno, sia per l’ordine internazionale basato sulle regole, che per un futuro migliore per tutti».

Anche la cantante ufficializza la relazione

La conferma della relazione è stata ulteriormente rafforzata da un selfie condiviso da Perry sul suo profilo Instagram, dove la coppia sorride davanti a un laghetto a Tokyo.

Nel post è incluso anche un video in cui Perry e Trudeau sono a cena insieme, mentre la cantante assaggia l'uni, un piatto giapponese.

Le prime speculazioni su una possibile relazione tra i due sono emerse a luglio, dopo che i due sono stati visti a cena insieme a Montreal. In seguito sono stati avvistati al parco Mount Royal e al concerto di Perry.

Giova ricordare che Perry aveva recentemente concluso la relazione di dieci anni con Orlando Bloom, mentre Trudeau si era separato da Sophie Grégoire dopo 18 anni di matrimonio.

A ottobre, la coppia è stata fotografata sullo yacht della popstar in California e all'uscita di un locale a Parigi. Una fonte ha rivelato a «People» che la relazione è nata grazie all'insistenza del politico, che ha viaggiato in tutto il mondo per stare con Perry durante i suoi tour.