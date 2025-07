Orlando Bloom in Italia con la famiglia. Imago

Nonostante la separazione, Katy Perry e Orlando Bloom si godono una vacanza in Italia con i figli. L'attore ha condiviso su Instagram momenti speciali trascorsi insieme.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Katy Perry e Orlando Bloom hanno trascorso una vacanza nella Costiera Amalfitana insieme ai figli, nonostante la loro separazione.

Le immagini pubblicate dall'attore su Instagram mostrano momenti sereni in famiglia, alimentando le speranze dei fan per un possibile riavvicinamento.

I portavoce della coppia hanno però ribadito che, pur essendo separati, i due restano uniti nell'amore e nell'educazione della figlia Daisy. Mostra di più

Come riportato anche da «TGcom24», Katy Perry e Orlando Bloom, sebbene non siano più una coppia, hanno deciso di trascorrere del tempo insieme in Italia, accompagnati dai loro figli.

L'attore ha condiviso su Instagram una serie di immagini che li ritraggono su uno yacht, navigando lungo la splendida Costiera Amalfitana. Insieme a loro, la figlia Daisy Dove, di quattro anni, e il primogenito di Bloom, Flynn, nato dal suo precedente matrimonio con Miranda Kerr.

Le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro del mondo, mostrano un momento di serenità familiare che ha suscitato l'interesse e la speranza dei fan per un possibile riavvicinamento della coppia.

Ma i portavoce di Perry e Bloom hanno chiarito che, nonostante la separazione, i due rimangono uniti nel loro impegno di crescere la figlia con amore e rispetto reciproco.

Insieme per amore della figlia

La vacanza italiana ha visto anche la partecipazione di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, freschi di nozze a Venezia, a cui Bloom ha partecipato senza la compagnia di Perry, impegnata nel suo tour musicale. Durante una delle sue esibizioni, la cantante è stata vista commuoversi, un momento che ha toccato profondamente i suoi fan.

Perry e Bloom hanno iniziato la loro relazione nel 2016, fidanzandosi ufficialmente nel 2019. Nonostante la fine della loro storia d'amore, entrambi continuano a mostrarsi come una famiglia unita per il bene della loro figlia.

Perry, in passato, è stata sposata con il comico Russell Brand, mentre Bloom ha condiviso un matrimonio con la modella australiana Miranda Kerr.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.