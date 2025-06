Katy Perry con Orlando Bloom

Dopo nove anni insieme e sei di fidanzamento, la coppia ha deciso di mettere fine alla relazione. Una separazione consensuale, ma non priva di emozioni.

Covermedia Covermedia

Amore al capolinea per Katy Perry e Orlando Bloom.

O almeno è quanto si vocifera tra i beninformati. La coppia, che ha condiviso nove anni insieme e sei di fidanzamento, ha deciso di interrompere la relazione.

«Katy e Orlando si sono separati, rimanendo comunque in buoni rapporti», ha dichiarato una fonte vicina ai due ex fidanzati a Us Weekly, aggiungendo che la separazione sta avvenendo serenamente. «Al momento non ci sono conflitti».

Katy, 40 anni, e Orlando, 48, non vivono più sotto lo stesso tetto da quando la cantante ha iniziato il tour «Lifetimes» lo scorso aprile.

La fonte ha spiegato che Katy, madre di Daisy Dove Bloom, di quattro anni, è sollevata dalla fine del fidanzamento, poiché le consente di evitare un secondo divorzio. In passato, era stata sposata con il comico Russell Brand per 14 mesi, dal 2010.

«Katy è ovviamente triste, ma sente un senso di sollievo nel non dover affrontare un altro divorzio, considerando che quello precedente è stato il periodo più difficile della sua vita», ha aggiunto la fonte.

Altri media hanno suggerito che la crisi fosse in corso da tempo, ma che la coppia non avesse ancora preso una decisione definitiva.

«Praticamente è finita. La situazione è peggiorata negli ultimi mesi e non mostra segni di miglioramento», ha dichiarato un'altra fonte a People.

«Non credo che possano rimettere insieme le cose».