  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ci ha mai abitato? Katy Perry incassa quasi 2 milioni di euro nel contenzioso sulla villa di Montecito

Covermedia

27.11.2025 - 09:30

La cantante americana Katy Perry è attualmente impegnata nel suo tour (foto d'archivio).
La cantante americana Katy Perry è attualmente impegnata nel suo tour (foto d'archivio).
KEYSTONE

Il tribunale di Los Angeles riconosce a Katy Perry un risarcimento stellare per mancati affitti e riparazioni, respingendo le contestazioni dell'ex proprietario Carl Westcott.

Covermedia

27.11.2025, 09:30

27.11.2025, 09:50

Il caso immobiliare tra Katy Perry e l'imprenditore 85enne Carl Westcott si chiude con una vittoria per la cantante: il giudice Joseph Lipner della Superior Court di Los Angeles ha stabilito che l'artista debba ricevere una congrua somma a titolo di risarcimento.

L'importo riguarda il mancato reddito da locazione e alcune riparazioni legate alla villa di Montecito, acquistata nel 2020 da Perry e dall'allora fidanzato Orlando Bloom per circa 13,6 milioni di euro.

Westcott aveva tentato di annullare la vendita pochi giorni dopo l'accordo, sostenendo di non essere mentalmente capace di firmare a causa della malattia di Huntington, diagnosticata nel 2015.

Il giudice, però, ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova «persuasiva» della sua incapacità, descrivendolo nei documenti come «coerente, lucido e razionale».

Lei e l'ex ci hanno mai abitato?

Perry aveva richiesto quasi 4,8 milioni di euro di danni, ma la corte ne ha riconosciuti meno della metà. La popstar, candidata ai Grammy, ha ottenuto il possesso dell'immobile a maggio 2024. Resta incerto se lei e Bloom vi abbiano mai abitato.

Nel frattempo, la cantante, che nel privato ha voltato pagina accanto all'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, è attualmente impegnata con il suo «Lifetimes Tour» a Shanghai.

Un ultimo dettaglio, che riporta la vicenda nell'universo dei reality, riguarda la famiglia Westcott: il figlio di Carl, Court, è sposato con Kameron Westcott, volto noto di «The Real Housewives of Dallas».

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
Turista svizzera uccisa da uno squalo in Australia, il compagno è grave
Martina Colombari rivela perché suo marito, Billy Costacurta, è come Rocco Siffredi

Di più su Katy Perry

Mano nella mano. Katy Perry e Justin Trudeau si mostrano insieme nella città dell'amore

Mano nella manoKaty Perry e Justin Trudeau si mostrano insieme nella città dell'amore

Paparazzati insieme. Ecco il bacio tra Katy Perry e Justin Trudeau che conferma la loro storia d'amore

Paparazzati insiemeEcco il bacio tra Katy Perry e Justin Trudeau che conferma la loro storia d'amore

Ottime cifre. Un tour da record per Katy Perry, sei concerti sold out in 60 secondi

Ottime cifreUn tour da record per Katy Perry, sei concerti sold out in 60 secondi

Altre notizie

The Royal Family. Il principe William agli Awards di Tusk: con lui John Cleese e Ronnie Wood

The Royal FamilyIl principe William agli Awards di Tusk: con lui John Cleese e Ronnie Wood

Cinema. Cristina Marino torna sul set con «Oi vita mia»

CinemaCristina Marino torna sul set con «Oi vita mia»

Un legame che cresce. Andrea Iannone su Elodie: «Ci supportiamo l’un l'altra e questo mi riempie di felicità»

Un legame che cresceAndrea Iannone su Elodie: «Ci supportiamo l’un l'altra e questo mi riempie di felicità»