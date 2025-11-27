La cantante americana Katy Perry è attualmente impegnata nel suo tour (foto d'archivio). KEYSTONE

Il tribunale di Los Angeles riconosce a Katy Perry un risarcimento stellare per mancati affitti e riparazioni, respingendo le contestazioni dell'ex proprietario Carl Westcott.

Covermedia Covermedia

Il caso immobiliare tra Katy Perry e l'imprenditore 85enne Carl Westcott si chiude con una vittoria per la cantante: il giudice Joseph Lipner della Superior Court di Los Angeles ha stabilito che l'artista debba ricevere una congrua somma a titolo di risarcimento.

L'importo riguarda il mancato reddito da locazione e alcune riparazioni legate alla villa di Montecito, acquistata nel 2020 da Perry e dall'allora fidanzato Orlando Bloom per circa 13,6 milioni di euro.

Westcott aveva tentato di annullare la vendita pochi giorni dopo l'accordo, sostenendo di non essere mentalmente capace di firmare a causa della malattia di Huntington, diagnosticata nel 2015.

Il giudice, però, ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova «persuasiva» della sua incapacità, descrivendolo nei documenti come «coerente, lucido e razionale».

Lei e l'ex ci hanno mai abitato?

Perry aveva richiesto quasi 4,8 milioni di euro di danni, ma la corte ne ha riconosciuti meno della metà. La popstar, candidata ai Grammy, ha ottenuto il possesso dell'immobile a maggio 2024. Resta incerto se lei e Bloom vi abbiano mai abitato.

Nel frattempo, la cantante, che nel privato ha voltato pagina accanto all'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, è attualmente impegnata con il suo «Lifetimes Tour» a Shanghai.

Un ultimo dettaglio, che riporta la vicenda nell'universo dei reality, riguarda la famiglia Westcott: il figlio di Carl, Court, è sposato con Kameron Westcott, volto noto di «The Real Housewives of Dallas».