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Dopo una segnalazione Katy Perry indagata in Australia per presunta aggressione sessuale

Covermedia

15.4.2026 - 13:13

Ruby Rose
Ruby Rose

La cantante respinge le accuse, mentre Ruby Rose invita al silenzio durante le verifiche.

Covermedia

15.04.2026, 13:13

15.04.2026, 13:36

Ruby Rose ha accusato Katy Perry di aggressione sessuale e la vicenda è ora al vaglio delle autorità australiane.

Un portavoce della polizia dello Stato di Victoria ha confermato che è in corso un’indagine su una presunta aggressione sessuale avvenuta nel 2010 in un locale del centro di Melbourne, dopo la segnalazione presentata dall’attrice.

«I detective della Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team stanno indagando su una presunta aggressione sessuale avvenuta a Melbourne», si legge nella nota. «Poiché le indagini sono in corso, non è opportuno commentare ulteriormente».

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Ruby Rose: «Non posso più parlare pubblicamente»

La protagonista di «Orange Is the New Black» ha spiegato sui social di non poter più «commentare, ricondividere o parlare pubblicamente» del caso o delle persone coinvolte durante le verifiche. «Sembrerà che stia ignorando tutto, ma non è così», ha scritto, definendo la richiesta delle autorità «in molti modi un sollievo» e un primo passo verso un percorso di guarigione.

Le accuse sono emerse nei giorni scorsi su Threads, dove Rose ha raccontato che l’episodio sarebbe avvenuto «quasi vent’anni fa» allo Spice Market nightclub di Melbourne.

La cantante ha respinto con decisione le accuse attraverso un portavoce, che le ha definite «categoricamente false, pericolose e irresponsabili».

Nella stessa dichiarazione si sottolinea come l’attrice abbia «una storia documentata di accuse pubbliche gravi rivolte a diverse persone, spesso smentite dai diretti interessati».

L’indagine è nelle fasi iniziali e al momento non risultano ulteriori sviluppi ufficiali.

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