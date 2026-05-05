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Look spaziale Katy Perry irriconoscibile al Met Gala: la maschera da astronauta svela l'ospite misteriosa

Covermedia

5.5.2026 - 11:00

Katy Perry Al Met Gala 2026
Katy Perry Al Met Gala 2026

La cantante sorprende sul red carpet del 2026 con un look spaziale firmato Stella McCartney, tra glamour e ironia.

Covermedia

05.05.2026, 11:00

05.05.2026, 11:03

Katy Perry si presenta al Met Gala 2026 trasformandosi in un'astronauta, celata dietro una maschera che rende impossibile riconoscerla.

L'interprete di «E.T.» percorre i celebri gradini del Metropolitan Museum of Art di New York per il gala a tema Costume Art, scegliendo un abito bianco senza spalline firmato Stella McCartney, con lungo strascico e guanti al gomito coordinati.

A catturare l'attenzione è però la maschera bianca e argento, ispirata al casco di un'astronauta, che ne nasconde completamente il volto e alimenta il mistero sul red carpet.

L'evento, tra i più attesi della stagione, è co-presieduto da Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour, e segna anche una sorta di reunion per Perry con Gayle King e Lauren Sánchez Bezos, con cui aveva partecipato al lancio spaziale Blue Origin lo scorso anno.

Non è la prima volta che la cantante punta su scelte audaci al Met Gala: nel 2018, per «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination», aveva sfoggiato ali d'angelo, mentre l'anno successivo, per «Camp: Notes on Fashion», aveva stupito con un abito a forma di lampadario prima di cambiarsi in un costume da cheeseburger.

Nominata ai Grammy ed ex co-presidente del gala, Perry è legata sentimentalmente all'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, assente alla serata, lasciandola sfilare da sola sul red carpet.

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