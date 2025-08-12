Katy Perry

La popstar ha girato alcune scene in un'area protetta senza autorizzazione. Nessun danno permanente, ma la sanzione è stata immediata.

Katy Perry, 39 anni, ha portato il suo carisma pop sulle spiagge delle Baleari per il videoclip di «Lifetimes», ma non tutto è andato liscio.

Secondo le autorità spagnole, parte delle riprese – tra tuffi dalla scogliera, balli in bikini e feste notturne a Ibiza e Formentera – si è svolta all'interno delle dune di s'Espalmador, isolotto protetto nel Parco nazionale di Ses Salines, senza le necessarie autorizzazioni.

L'indagine, avviata nel luglio 2024, ha rivelato che la società di produzione locale non aveva ottenuto il permesso dal Ministero dell'Ambiente, Agricoltura e Pesca delle Baleari. Il verdetto: una sanzione di 6.001 euro (pari a circa 7.000 dollari). Pur definendo la violazione «grave», le autorità non hanno imposto ulteriori penalità poiché non sono stati rilevati danni permanenti all'ecosistema.

La casa di produzione ha subito saldato la multa. In una nota inviata a The Independent, Capitol Records – etichetta di Katy Perry – ha dichiarato: «La società di produzione locale ci aveva assicurato che tutti i permessi necessari erano stati ottenuti. Abbiamo poi scoperto che uno era ancora in fase di rilascio, sebbene ci fosse stata concessa un'autorizzazione verbale a procedere».

Il team ha aggiunto di aver «rispettato tutte le normative relative alle riprese in quest'area» e di nutrire «il massimo rispetto per il luogo e per le autorità preposte alla sua tutela».