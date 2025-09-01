Katy Perry

«The Lifetimes Tour» ha già conquistato Stati Uniti, Canada e Australia. In arrivo le date in Europa e Cina, dove sei concerti sono andati sold out in sessanta secondi.

Covermedia Covermedia

«The Lifetimes Tour» di Katy Perry si conferma un fenomeno globale: oltre 74 milioni di euro di incassi e più di un milione di biglietti venduti tra Stati Uniti, Canada e Australia.

Secondo Billboard, la tournée proseguirà nei prossimi mesi con tappe in America Latina, Europa e Cina, delineandosi come una delle più imponenti e redditizie della carriera dell'artista.

In Europa a ottobre

In particolare, le sei date cinesi – due a Hangzhou, tre a Shanghai e una a Haikou – sono andate esaurite in appena un minuto.

A ottobre sarà il turno dell'Europa, con tre tappe nel Regno Unito (Glasgow, Manchester e Londra) e un calendario che include Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Spagna, Italia e molte altre città.

Uno spettacolo globale che promette scintille, tra scenografie monumentali e hit intramontabili come «Teenage Dream».

Flirt con l'ex primo ministro canadese Trudeau?

Il trionfo sul palco arriva in un momento complesso per la vita privata della cantante.

A luglio, infatti, Perry e Orlando Bloom hanno annunciato la fine della loro relazione durata nove anni.

Nel frattempo, le voci su un presunto flirt con l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, riportate dal Daily Mail, sembrano essersi già raffreddate.