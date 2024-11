Katy Perry

La cantante Katy Perry ha avuto le meglio sulla designer Katie Taylor, che aveva lanciato una linea fashion sotto il suo nome di battesimo.

Katy Perry vince una lunghissima battaglia legale contro una stilista australiana. La cantante ha avuto le meglio sulla designer Katie Taylor, che aveva lanciato una linea fashion sotto il suo nome di battesimo Katie Perry.

La denuncia era partita da Taylor che aveva accusato la popstar di vendere del merchandise in Australia, risultando inizialmente vincitrice della causa. La star ha presentato ricorso e, venerdì 22 novembre, tre giudici della Corte d'Appello di Sydney hanno rovesciato la sentenza del 2023.

I giudici hanno constatato che Perry aveva iniziato a usare il suo nome come marchio cinque anni prima che Taylor depositasse la denuncia, tanto da essersi guadagnata «una reputazione internazionale».

I giudici hanno inoltre ordinato a Taylor di rimuovere il suo marchio dal registro.

«Ho perso tutto, incluso il mio marchio»

In un'intervista con il New York Post, Taylor ha ammesso di essere «devastata» dalla decisione. «Ho perso tutto, incluso il mio marchio», ha detto. «La mia etichetta era un sogno da quando avevo 11 anni e ora quel sogno per cui ho lavorato così duramente, dal 2006, è stato portato via. Cosa faccio ora?»

«Cercherò di reinventarmi e penserò a quali saranno i prossimi passi. Forse trasferirmi in un posto nel mondo dove il nome Katie Perry non abbia alcun significato».

Perry, il cui vero nome è Katheryn Elizabeth Hudson, non ha ancora commentato ufficialmente la sentenza.

Covermedia