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Spettacolo Keanu Reeves difende il regista dello scandalo Netflix da 11 milioni: «Merita clemenza»

Covermedia

31.5.2026 - 13:00

Keanu Reeves
Keanu Reeves

L'attore ha scritto al giudice prima della sentenza di Carl Rinsch, accusato di aver usato milioni destinati a una serie Netflix mai completata per criptovalute e beni di lusso.

Covermedia

31.05.2026, 13:00

Keanu Reeves prende posizione nel caso che ha travolto Carl Rinsch, il regista finito al centro dello scandalo da 11 milioni di dollari legato a Netflix.

L'attore ha infatti inviato una lettera al giudice chiedendo «clemenza e misericordia» in vista della sentenza nei confronti del filmmaker con cui aveva collaborato nel film «47 Ronin».

Il caso riguarda «White Horse», una serie di fantascienza finanziata dalla piattaforma streaming ma mai completata. Secondo l'accusa, Rinsch avrebbe utilizzato parte degli 11 milioni di dollari ricevuti per la produzione in investimenti speculativi e spese personali anziché per portare avanti il progetto.

Nei documenti ottenuti da People, Reeves evita di entrare nel merito delle accuse ma sceglie comunque di sostenere il regista. «Non conosco i dettagli del caso, ma per quello che so di lui vorrei cogliere l'occasione per parlare in suo favore, nella speranza che la sentenza possa essere accompagnata da clemenza e misericordia, oltre che dalla giustizia», scrive l'attore.

La star di «John Wick» definisce inoltre Rinsch «un artista eccezionale» e descrive «White Horse» come «un'opera superba e visionaria», nonostante non sia mai arrivata sullo schermo.

Nella lettera, Reeves prova anche a spiegare alcuni aspetti della personalità del regista. «A mio avviso Carl tende ad autosabotarsi, ampliando la portata di progetti e accordi fino a entrare in conflitto con le controparti», osserva, precisando però che queste considerazioni non intendono giustificare i fatti contestati.

Secondo i procuratori federali di New York, Rinsch avrebbe destinato il denaro ricevuto da Netflix a investimenti in criptovalute e a una lunga serie di acquisti di lusso. Tra le spese contestate figurano circa 1,7 milioni di dollari per carte di credito, 3,3 milioni per mobili, antiquariato e materassi, 387mila dollari per un orologio svizzero e 2,4 milioni per cinque Rolls-Royce e una Ferrari rossa.

Ora l'attenzione si sposta sulla sentenza, che stabilirà quale sarà il futuro del regista e se l'appello alla misericordia firmato da Reeves avrà avuto un peso nella decisione del tribunale.

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