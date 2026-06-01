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Insieme da 17 anni Keanu Reeves e Alexandra Grant, ecco la rara dichiarazione d'amore sul red carpet

Covermedia

1.6.2026 - 13:00

Keanu Reeves & Alexandra Grant
Keanu Reeves & Alexandra Grant
Covermedia

L'attore e l'artista hanno sfilato insieme al MOCA Gala di Los Angeles. Alla domanda su quanto sia facile amare la compagna, Reeves non ha avuto dubbi.

Covermedia

01.06.2026, 13:00

01.06.2026, 13:11

Keanu Reeves e Alexandra Grant hanno calcato insieme il red carpet del MOCA Gala 2026, andato in scena sabato sera a Los Angeles.

Mano nella mano, l'attore e l'artista visiva si sono concessi ai fotografi tra sorrisi, sguardi complici e momenti di grande sintonia.

Durante l'evento, People ha chiesto a Reeves se la compagna fosse «una donna facile da amare». La risposta è arrivata immediata e senza esitazioni: «Sì!».

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La coppia si è soffermata anche sull'influenza che la relazione ha avuto sul proprio percorso creativo.

«È una domanda importante», ha osservato Grant.

«Direi che ogni dipinto è autobiografico. Anche quando si tratta di opere astratte e non sembra esserci una vera narrazione, i miei quadri sono decisamente diventati più felici».

Sempre insieme dal 2009

La loro storia inizia nel 2009, quando si incontrano durante una cena. Da quel primo incontro nasce un'amicizia durata oltre un decennio, trasformata con il tempo in una relazione sentimentale.

L'uscita ufficiale come coppia arriva nel 2019, proprio sul red carpet.

Nel 2023 i due hanno però smentito le voci che li volevano già sposati in segreto.

Da sempre molto riservato sulla vita privata, Reeves nel corso degli anni è stato legato a Jennifer Syme, scomparsa tragicamente nel 2001, a Sofia Coppola e all'attrice e fotografa britannica Amanda de Cadenet.

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