Keanu Reeves e Alexandra Grant

A far chiarezza è stato il suo portavoce, dopo che un account social aveva diffuso foto generate con l'intelligenza artificiale.

Covermedia Covermedia

Keanu Reeves non è convolato a nozze con Alexandra Grant. Dopo giorni di rumors e immagini sospette circolate online, è stato il portavoce dell'attore a mettere fine alle speculazioni: «Non è vero. Non sono sposati», ha dichiarato a E! News.

Le voci erano esplose quando un account social dedicato alla star aveva pubblicato presunte foto del matrimonio celebrato in estate in Europa. Scatti che mostravano Keanu e Alexandra con tanto di fedi al dito: immagini però create dall'intelligenza artificiale.

Reeves, 61 anni, e Grant, 52, si conoscono dal 2009 e hanno collaborato due anni dopo al libro «Ode to Happiness». La loro relazione è diventata pubblica nel novembre 2019, e da allora i due hanno scelto la via della discrezione.

Solo di recente, Alexandra ha festeggiato su Instagram il compleanno dell'attore con un messaggio affettuoso: «Grazie a tutti per gli auguri a Keanu... è stato celebrato a dovere!».

L'artista ha colto l'occasione per mettere in guardia i fan contro i falsi profili che fingono di essere l'attore: «Se voi, o qualcuno che conoscete, siete vittime di truffe online da parte di persone che si spacciano per Keanu, rivolgetevi subito alla piattaforma o alle autorità locali».

Poi, un pensiero personale al compagno: «Sono grata per il tuo amore e la tua presenza. Ora torno a dipingere!».