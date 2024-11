Keira Knightley

Dopo il successo e le difficoltà legate alla saga dei «Pirati dei Caraibi», Keira Knightley ha deciso di rinunciare ai grandi franchise, preferendo progetti che le garantiscano maggiore libertà e controllo.

Covermedia

Keira Knightley, celebre protagonista di «Orgoglio e pregiudizio», ha raggiunto la fama mondiale da adolescente interpretando Elizabeth Swann nella saga dei «Pirati dei Caraibi», iniziata con «La maledizione della prima luna» nel 2003.

Nonostante il successo professionale e finanziario, l'esperienza con il franchise Disney ha avuto un impatto complesso sulla sua vita personale e carriera.

Un prezzo molto alto da pagare

L'attrice ha poi ripreso il ruolo nei sequel del 2006 e 2007, «La maledizione del forziere fantasma» e «Ai confini del mondo», apparendo infine in un cameo nel 2017 in «La vendetta di Salazar».

In un'intervista a The Times, l'attrice ha rivelato sentimenti contrastanti verso la saga che l'ha resa famosa, spiegando come il successo della serie abbia avuto un prezzo alto.

«È strano quando qualcosa ti costruisce e ti distrugge allo stesso tempo», ha dichiarato. «Venivo vista come una nullità a causa di quei film, ma il loro successo mi ha dato l'opportunità di fare pellicole che mi hanno portato a essere candidata agli Oscar.».

«Sono i film di maggior successo della mia carriera, ma anche il motivo per cui sono stata attaccata pubblicamente. Sono un capitolo confuso nella mia mente».

I motivi della sua rinuncia

Oggi, a 39 anni, Knightley non partecipa più a grandi franchise di Hollywood e non intende farlo in futuro. «Gli orari sono folli. Si tratta di anni della tua vita. Non hai controllo su dove, quanto e cosa stai girando», ha spiegato.

Keira Knightley ha ricevuto una nomination agli Oscar come Miglior Attrice per «Orgoglio e pregiudizio» nel 2005 e come Miglior Attrice non protagonista per «The Imitation Game» nel 2014.

Attualmente, l'attrice è impegnata nella promozione della nuova miniserie Netflix, «Black Doves», che debutterà il 5 dicembre.

