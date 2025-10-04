  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svelate le condizioni del set Keira Knightley protagonista di The Woman in Cabin 10: «Non era affatto una crociera di lusso»

Covermedia

4.10.2025 - 13:00

Keira Knightley
Keira Knightley

L'attrice britannica interpreta una giornalista testimone di un misterioso delitto a bordo di uno yacht, tratto dal bestseller di Ruth Ware.

Covermedia

04.10.2025, 13:00

04.10.2025, 13:48

Keira Knightley torna sullo schermo con «The Woman in Cabin 10», il nuovo thriller psicologico ora disponibile su Netflix.

L'attrice veste i panni di Laura «Lo» Blacklock, una giornalista che durante il viaggio inaugurale di un super yacht è convinta di aver visto una passeggera gettata fuori bordo. Attorno a lei, però, gli altri ospiti – interpretati da Guy Pearce, Hannah Waddingham e Kaya Scodelario – cercano di persuaderla che si tratti solo di un'allucinazione.

Niente champagne e relax

Intervistata da British Vogue, la Knightley ha svelato il dietro le quinte delle riprese, molto lontane dal glamour immaginato: «Onestamente pensavo anche io che sarebbe stato Champagne e relax. Invece non potevamo toccare nulla, sederci sui mobili o camminare sui tappeti. Quello yacht è perfetto per 12 ospiti, ma con 70 persone di troupe e 20 attori è stato come stare in spazi minuscoli, non proprio l'esperienza di lusso che avevo previsto».

L'attrice ha spiegato di essersi lasciata attrarre dal personaggio e dall'atmosfera del film: «Ho sempre amato le storie alla «Miss Marple», e qui cerco di farlo in chiave più moderna e graffiante. Mi ha ricordato i thriller anni '70 come «Perché un assassinio» o «La conversazione»».

Un ruolo intenso che permette a Keira di esplorare il genere mystery, in una storia che combina claustrofobia, paranoia e il fascino del giallo classico in chiave contemporanea.

I più letti

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Trump minaccia un blitz dell'immigrazione allo show di Bad Bunny al Super Bowl
La mortale febbre di Crimea-Congo si sta diffondendo in Europa
Tra inflazione e benzina, Mosca paga a caro prezzo la guerra: «Il fronte è fermo»

Altre notizie

Un «cocktail» di diagnosi. Robbie Williams confessa: «Ho la sindrome di Tourette»

Un «cocktail» di diagnosiRobbie Williams confessa: «Ho la sindrome di Tourette»

Neanche come direttore artistico. La decisione di Carlo Conti: «Sanremo 2026 sarà la mia ultima edizione»

Neanche come direttore artisticoLa decisione di Carlo Conti: «Sanremo 2026 sarà la mia ultima edizione»

Non aveva il visto. FKA Twigs sul crollo del tour nordamericano: «È stato catastrofico, ma ne sono uscita più forte»

Non aveva il vistoFKA Twigs sul crollo del tour nordamericano: «È stato catastrofico, ma ne sono uscita più forte»