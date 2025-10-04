Keira Knightley

L'attrice britannica interpreta una giornalista testimone di un misterioso delitto a bordo di uno yacht, tratto dal bestseller di Ruth Ware.

Covermedia Covermedia

Keira Knightley torna sullo schermo con «The Woman in Cabin 10», il nuovo thriller psicologico ora disponibile su Netflix.

L'attrice veste i panni di Laura «Lo» Blacklock, una giornalista che durante il viaggio inaugurale di un super yacht è convinta di aver visto una passeggera gettata fuori bordo. Attorno a lei, però, gli altri ospiti – interpretati da Guy Pearce, Hannah Waddingham e Kaya Scodelario – cercano di persuaderla che si tratti solo di un'allucinazione.

Niente champagne e relax

Intervistata da British Vogue, la Knightley ha svelato il dietro le quinte delle riprese, molto lontane dal glamour immaginato: «Onestamente pensavo anche io che sarebbe stato Champagne e relax. Invece non potevamo toccare nulla, sederci sui mobili o camminare sui tappeti. Quello yacht è perfetto per 12 ospiti, ma con 70 persone di troupe e 20 attori è stato come stare in spazi minuscoli, non proprio l'esperienza di lusso che avevo previsto».

L'attrice ha spiegato di essersi lasciata attrarre dal personaggio e dall'atmosfera del film: «Ho sempre amato le storie alla «Miss Marple», e qui cerco di farlo in chiave più moderna e graffiante. Mi ha ricordato i thriller anni '70 come «Perché un assassinio» o «La conversazione»».

Un ruolo intenso che permette a Keira di esplorare il genere mystery, in una storia che combina claustrofobia, paranoia e il fascino del giallo classico in chiave contemporanea.