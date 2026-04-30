Keira Knightley

L'adattamento del film premio Oscar farà il suo esordio a Londra il 29 ottobre.

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Keira Knightley è pronta a tornare nel West End londinese con un nuovo adattamento teatrale del film del 2006 «Le vite degli altri».

L'attrice della saga «Pirati dei Caraibi» salirà sul palco accanto a Luke Thompson, noto per «Bridgerton», e Stephen Dillane, volto di «Game of Thrones», in questa trasposizione del film tedesco vincitore dell'Oscar come miglior film internazionale.

La storia ruota attorno alla sorveglianza audio clandestina degli abitanti di Berlino Est da parte di un alto funzionario della polizia segreta della Germania Est, la Stasi, nel 1984.

Thompson interpreterà il drammaturgo Georg Dreyman, Knightley vestirà i panni della sua compagna, l'attrice Christa-Maria Sieland, mentre Dillane sarà Gerd Wiesler, un esperto interrogatore della Stasi incaricato di intercettare il loro appartamento.

«È un ruolo straordinario per lei»

La produttrice Sonia Friedman ha raccontato a «Deadline» che il regista teatrale Robert Icke ha proposto il progetto all'attrice lo scorso anno: ricevuto il copione, «lo ha letto e nel giro di 24 ore ha accettato».

«È un ruolo straordinario per lei. E non calcava il palcoscenico londinese da molto tempo», ha aggiunto, ricordando che Knightley è apparsa l'ultima volta a teatro a Londra con «The Children's Hour» nel 2011, per poi recitare a Broadway in «Thérèse Raquin» nel 2015.

Icke ha lavorato a stretto contatto con il regista e sceneggiatore del film, Florian Henckel von Donnersmarck, che li ha incoraggiati a «trovare una propria voce».

«(Florian,ndr) Non vuole un adattamento fedele dallo schermo al palcoscenico. Non gli interessa affatto, e nemmeno a noi», ha detto Sonia Friedman. «Ci interessa prendere i personaggi, il cuore della storia e i temi, e trovare un linguaggio teatrale».

Lo spettacolo debutterà in prima mondiale all'Adelphi Theatre il 29 ottobre. Le anteprime inizieranno il 14 ottobre, mentre le repliche proseguiranno fino al 9 gennaio 2027.